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Güney Kore’de savunma tesisinde patlama: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 17:19 | Son Güncelleme

Güney Kore’de Savunma Geliştirme Ajansı’na ait bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Güney Kore’nin Daejeon kentinde bulunan devlete bağlı Savunma Geliştirme Ajansı’nda bulunan bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore’de Savunma Geliştirme Ajansı’na ait bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Güney Kore’nin Daejeon kentinde bulunan devlete bağlı Savunma Geliştirme Ajansı’nda bulunan bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın yerel saatle 16:00’da meydana geldiği, patlama nedeniyle 5 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Hayatını kaybeden kişinin bilim adamı olduğu belirtilirken yaralıların hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği olayın nedeni araştırılıyor.

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