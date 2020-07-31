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Güney Kore’de tecavüz zanlısı Kuzey Kore'ye kaçtı, tümgeneral görevden alındı

31.07.2020 12:25 | Son Güncelleme

Güney Kore'de sınır güvenliğinden sorumlu bir tümenin komutanı, Kuzey Koreli bir kaçağın, yedi kez kameralara takılmasına rağmen, yüzerek ülkesine geri dönmesini engelleyemediği gerekçesiyle görevinden alındı.

Güney Kore’de tecavüz zanlısı Kuzey Kore'ye kaçtı, tümgeneral görevden alındı

Güney Kore'de sınır güvenliğinden sorumlu bir tümenin komutanı, Kuzey Koreli bir kaçağın, yedi kez kameralara takılmasına rağmen, yüzerek ülkesine geri dönmesini engelleyemediği gerekçesiyle görevinden alındı.

Tümgeneral Baek Gyeong-son'un yanı sıra, bazı subaylar hakkında da disiplin soruşturması açıldığı belirtiliyor.

Güney Koreli yetkililer, Kim soyadlı 24 yaşındaki kişinin, üç yıl önce yine yüzerek geldiği Güney Kore'den aynı şekilde kaçtığını Kuzey Kore'nin geçen haftaki açıklamasıyla öğrendi.

Kuzey Kore, bu kişinin koronavirüs belirtileri gösterdiğini açıklamış ve sınırdaki Kaesong kentinin karantinaya alındığını duyurmuştu.

Sarı Deniz'de 75 dakika yüzdü

Güney Koreli yetkililere göre, bir Kuzey Koreli kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Kim, 18 Temmuz'da sabah 03.00 sıralarında sınıra yakın Ganghwa adasında tel örgülerin altındaki atık su borusuna girdi ve iki ülkeyi ayıran Sarı Deniz'e ulaştı.

Kim'in 75 dakika kadar yüzerek Kuzey Kore'ye ulaştığı açıklandı. Kim'in Güney'de bıraktığı sırt çantasında bir İncil ve ilk yardım malzemeleri bulundu.

Savunma Bakanı, kaçışı cumhurbaşkanlığından öğrendi

Yonhap haber ajansına göre olayı Kuzey Kore'nin açıklamasından bir saat sonra cumhurbaşkanlığından öğrenen Güney Kore Savunma Bakanı Jeong Kyeong-doo özür açıklaması yayımladı.

Soruşturma sırasında Kim'in beş kez güvenlik kameralarına, iki kez de termal izleme cihazlarına takılmasına rağmen askerler tarafından tespit edilemediği belirtiliyor.

Kuzey Kore'den zaman zaman Güney'e kaçış vakaları görülmesine rağmen, Güney'den Kuzey'e kaçış nadir rastlanan bir durum.

Güney Kore'den yüzerek Kuzey Kore'ye geçen kişi gerçekten Covid-19 hastası mı?

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