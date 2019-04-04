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Güney Kore'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 21:15 | Son Güncelleme

Gangwon bölgesindeki yangında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Güney Kore'nin Gangwon bölgesinde dağlık alanda etkili olan yangında ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

Yonhap ajansının haberine göre, Gangwon İtfaiye Merkezi'nden yapılan açıklamada, Goseong kasabasında yol kenarında başlayan yangının yakındaki dağlık alana sıçradığı ve bölge sakinlerinin tahliye edildiği bildirildi.

Akşam başlayan ve hala kontrol altına alınamayan yangında 70 yaşlarında bir kanının hayatını kaybettiği, ayrıca polisin, yolda yangın nedeniyle yaşamını yitirdiği sanılan bir kişinin cesedini bulundu belirtildi. 11 kişinin yaralandığı ifade edilen yangında, çok sayıda bina, ev ve aracın hasar gördüğü kaydedildi.

Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlerin, Sokcho şehir merkezi yakınlarına kadar ulaştığını, bölgeden binlerce kişinin tahliye edildiğini aktaran yetkililer, ilerleyen saatlerde durumun daha da tehlikeli boyutlara varabileceği uyarısında bulundu. Alarm seviyesinin orta seviyeden en üst seviyeye çıkarıldığını ifade edildi.

Orman yangınına aralıksız müdahale sürerken, Sokcho şehrinde, cuma günü tüm okullarda eğitime ara verildiği duyuruldu.

Korea Herald'ın haberine göre ise yangın nedeniyle 3 binden fazla kişi tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Goseong Güney Kore yangın

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