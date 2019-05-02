HABER

Güney Kore'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 09:50 | Son Güncelleme

25 katlı binanın üçüncü katında çıkan yangında 1 kişi öldü, dumandan etkilenen 41 kişi hastaneye kaldırıldı

Güney Kore'nin Kuzey Çungçeong bölgesinde bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yonhap ajansının haberine göre, polis ve itfaiye ekipleri, Cheongju şehrinin Sajik-dong mahallesindeki 25 katlı bir binanın üçüncü katında yerel saatle 04.00 civarında çıkan yangında, apartman sakinlerinden 1 kişinin öldüğünü, dumandan etkilenen 41 kişinin hastanelere kaldırıldığını belirtti.

Yangın sırasında yaklaşık 100 apartman sakini çatıya kaçarken, alevler itfaiye ekipleri tarafından 40 dakika içinde kontrol altına alındı.

Apartmanın üçüncü katındaki bir dairenin yatak odasında çıkan yangının nedeninin henüz belirlenemediğini bildiren yetkililer, dairede dedesiyle yaşayan 25 yaşındaki gencin alevleri söndürmeye çalışırken yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Hapis cezası aldığını öğrenen sanık, duruşmada yüzüne asit döktüHapis cezası aldığını öğrenen sanık, duruşmada yüzüne asit döktü
Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyon!Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyon!
Evinde yaptığı davulları yurt dışına satıyorEvinde yaptığı davulları yurt dışına satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Güney Kore yangın

En Çok Okunan Haberler

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz paylaşımı: Rahatsız olanlar...

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz paylaşımı: Rahatsız olanlar...

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

Survivor sorusuna yanıt: Acun'a yalvardım

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Bir kadını öldüresiye dövdü, diğerini vurup kaçtı

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Ankara'da gerginlik: CHP’liler ile polis arasında arbede yaşandı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyon!

Zap, Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerine operasyon!

Terör operasyonunda gözaltına alındı 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi

Gözaltına alındı 'Çek çek sosyal medyaya atarım' dedi

Şans Topu sonuçları 1 Mayıs: İşçi bayramında 1 kişiye müjde!

1 kişiye müjde!

Sayısal Loto sonuçları 1 Mayıs: İşçi bayramında kazanan yok!

İşçi Bayramı'nda kazanan olmadı!

Günlük burç yorumları 2 Mayıs Salı - Ay, Balık burcunda ilerliyor

Ay, koç burcunda ilerliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.