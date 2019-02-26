"Güney Kore'deki ABD askeri varlığı azaltılamazsa, Kuzey taviz vermez"

"Bu aşamada Kuzey Kore'nin ABD'nin talepleri doğrultusunda nükleer silahlardan vazgeçmesini beklemek pek mümkün değil ancak belki nükleer silah denemeleri askıya alınabilir. Fakat Güney Kore'deki ABD askeri varlığı ve silah gücü azaltılamadığı sürece Kim'in taviz vermesi de mümkün değil. Uluslararası basına göre, Lavrov, ABD'nin Hanoi toplantısı öncesinde Rusya'dan tavsiye istediğini açıkladı. Bu durum, ABD'nin kendisine rakip olan üçüncü ülkelerden bile tavsiye ya da görüş alarak ne kadar çözüm taraftarı olduğunu dünya kamuoyuna göstermek istemesi ile ilgili bir hamle olarak değerlendirilebilir."

İlk zirvenin "tarafsız" konumdaki Singapur'da düzenlendiğini anımsatan Ali Merthan Dündar, Vietnam'ın tercih edilmesinin ise sorunun müzakere yolu ile çözüme kavuşturulması için bir mesaj taşıdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Birinci zirve geçen sene küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen önemli bir ticaret ve finans kaynağı olan, ayrıca tarafsız bir ülke konumundaki Singapur'da yapılmıştı. İkinci zirve ise Vietnam gibi yakın tarihinde ABD ile savaşmış, bu küresel gücü yenmiş komünist bir ülkede yapılıyor. Bilindiği üzere Vietnam, Çin'e ve Kuzey Kore'ye, ABD ve müttefiklerine olduğundan çok daha yakın, sıcak ilişki içinde bir ülkedir. Zirve'nin bir başka bölge ülkesinde değil de Vietnam'da yapılmasına karar verilmiş olması da mesaj taşıyor. Sonuç ne olursa olsun sorunların askeri güç ya da baskı yoluyla değil de müzakere ve istişare ile çözülmeye çalışılıyor olması bu aşamada bölgedeki tansiyonun düşmesine ya da yükselmeden aynı seviyede kalmasına katkı sağlayacaktır."

- "ABD trendin kaybedilmesini istemez"