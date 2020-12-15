Güney Kore’deki bakım evinde koronavirüs patlaması

Güney Kore’nin Kuzey Jeola bölgesindeki Gimje şehrinde bulunan 54’ü çalışan olmak üzere 123 kişinin kaldığı ‘Canaan’ Bakım Evi’nde 62 kişide koronavirüs tespit edildi. Yetkililer sayının artmasını beklediklerini açıkladı. Bakım evindeki ilk iki vakanın Pazartesi günü tespit edildiği belirtildi.

Daha sonra 60 kişide de virüs tespit edildi. Koronavirüse yakalananlar arasında 40 bakım evi sakini, 19 çalışan, 1 kamu işçisi ve onun aile üyelerinin bulunduğu belirtildi. Durumu kritik olan hastaların hastanelere, hafif vakaların da tedavi merkezlerine sevk edildiği ifade edildi. Yetkililerin ise bakım evi sakinleri ve çalışanlarıyla temasa geçtiğine inanılan diğer kişiler ve onların ailelerini takibe aldığı belirtildi.

BAŞKA BAKIM EVİ ÇALIŞANI POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, Gimje şehrindeki 'Aerin' adlı başka bir bakım evinde de Canaan bakım evi kamu hizmeti çalışanının arkadaşı olduğu ifade edilen bir çalışanın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu nedenle yerel sağlık görevlilerinin Aerin bakım evi sakinlerine ve çalışanlarına test uygulayacağı ifade edildi.