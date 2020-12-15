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Güney Kore’deki bakım evinde koronavirüs patlaması

15.12.2020 15:38 | Son Güncelleme:
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Güney Kore’deki bakım evinde koronavirüs patlaması

Güney Kore’de 123 kişinin yaşadığı bakım evinde 62 kişide koronavirüs tespit edildi.

Güney Kore’nin Kuzey Jeola bölgesindeki Gimje şehrinde bulunan 54’ü çalışan olmak üzere 123 kişinin kaldığı ‘Canaan’ Bakım Evi’nde 62 kişide koronavirüs tespit edildi. Yetkililer sayının artmasını beklediklerini açıkladı. Bakım evindeki ilk iki vakanın Pazartesi günü tespit edildiği belirtildi.

Daha sonra 60 kişide de virüs tespit edildi. Koronavirüse yakalananlar arasında 40 bakım evi sakini, 19 çalışan, 1 kamu işçisi ve onun aile üyelerinin bulunduğu belirtildi. Durumu kritik olan hastaların hastanelere, hafif vakaların da tedavi merkezlerine sevk edildiği ifade edildi. Yetkililerin ise bakım evi sakinleri ve çalışanlarıyla temasa geçtiğine inanılan diğer kişiler ve onların ailelerini takibe aldığı belirtildi.

BAŞKA BAKIM EVİ ÇALIŞANI POZİTİF ÇIKTI

Öte yandan, Gimje şehrindeki 'Aerin' adlı başka bir bakım evinde de Canaan bakım evi kamu hizmeti çalışanının arkadaşı olduğu ifade edilen bir çalışanın da koronavirüs testi pozitif çıktı. Bu nedenle yerel sağlık görevlilerinin Aerin bakım evi sakinlerine ve çalışanlarına test uygulayacağı ifade edildi.

TEDBİR AMAÇLI BELEDİYE MECLİSİ BİNASI KAPATILDI

Ayrıca, Gimje Belediyesi'nin, enfekte Canaan bakım evi çalışanının eşinin karantina altına alınmadan önce birkaç konsey yetkilisiyle temasa geçtiğinin öğrenilmesinin ardından belediye meclisi binasını kapattığı ifade edildi. Söz konusu kişinin koronavirüs testinin negatif çıktığı ancak yine de tedbir amaçlı binanın kapalı kaldığı belirtildi.

TÜM BAKIM EVİ SAKİNİ VE ÇALIŞANLARINA KORONAVİRÜS TESTİ

Kuzey Jeolla Bölge Valisi Song Ha-jin gazetecilere verdiği demeçte, yetkililerin, Çarşamba gününden itibaren bölgenin 225 yaşlı bakım evi ve 80 tedavi merkezindeki tüm sakinlere ve çalışanlara koronavirüs testini uygulayacağını söyledi.

VİRÜS HIZLA YAYILDI

Yaklaşık 80 bin nüfusa sahip Gimje'nin, ülkenin koronavirüsten en az etkilenen bölgelerinden biri olduğu ve Canaan'daki toplu vakalardan önce bildirilen yalnızca 2 doğrulanmış vakanın bulunduğu belirtildi.

GÜNEY KORE’DE SON DURUM

Ülkede şu ana kadar 44 bin 364 vaka tespit edildi. Bunların arasından toplamda 32 bin 559 kişi iyileşti ve 600 kişi de hayatını kaybetti. Ülkede 11 bin 205 aktif vaka bulunuyor.

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