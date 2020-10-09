HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güney Kore’deki gökdelen yangınında 91 kişi yaralandı

Güney Kore’deki gökdelen yangınında 91 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 12:59 | Son Güncelleme

Güney Kore’nin Ulsan kentinde 33 katlı gökdelende çıkan yangında 91 kişinin çeşitli nedenlerle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.Güney Kore’nin Ulsan kentinden bulunan 33 katlı Samhwan Art Nouveau isimli gökdelende dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

Güney Kore’nin Ulsan kentinde 33 katlı gökdelende çıkan yangında 91 kişinin çeşitli nedenlerle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.
Güney Kore’nin Ulsan kentinden bulunan 33 katlı Samhwan Art Nouveau isimli gökdelende dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının kısa sürede büyümesi ile tüm bina alev topuna döndü. Yetkililer, yangında nefes almada güçlük, zehirlenme ve hafif yaralanmalardan kaynaklı 91 kişinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Olayda şu ana kadar can kaybı rapor edilmezken, yangına müdahale sabah saatlerine kadar sürdü. Şimdiye kadar 77 kişinin binadan kurtarıldığı aktarıldı. İtfaiye ekipleri, ilk acil durum çağrısının 12. Katta yaşayan bir kişi tarafından yapıldığını ancak yangının nerede başladığı ve nasıl çıktığının henüz netlik kazanmadığını söyledi. Yangına binden fazla personelin erken müdahale etmesi sonucu bir facianın yaşanmadığı belirtildi. Ekiplerin binada arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Öte yandan Nisan ayı sonunda Güney Kore’nin Gyeonggi bölgesindeki bir şantiyede çıkan yangından 38 işçi hayatını kaybetmiş, 10 işçi de yaralanmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar' Onu tanıyabildiniz mi? 'Evden çalıştığım zamanlar'
Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruzNorveçli hırsızların savunması pes dedirtti: Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz
İşte karalahana sarmasının tarifi...İşte karalahana sarmasının tarifi...
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Kafede dehşet! Bir anda kurşun yağdırdılar
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Çukur oyuncuları yeni dizide buluştu
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Balkonda çamaşır asarken başından vuruldu
Korkunç olay! Balkonda çamaşır asarken başından vuruldu
Kırıkkale'de sahte içki 7 kişinin canını aldı
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
Konya'da koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Bir ile koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz
Norveçli hırsızların savunması pes dedirtti: Alkollüydük, çaldığımızı hatırlamıyoruz
Bakan Koca: Salgının hızını kestik
Bakan Koca: Salgının hızını kestik
Ölmeden hemen önce cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı! Minik Rügar'ın yürek yakan hikayesi
Yaptıkları iğrençlik, Rüzgar ölmeden önce ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.