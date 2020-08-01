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Güney Kore'deki vaka sayılarının üçte biriyle ilişkilendirilen tarikatın lideri gözaltına alındı

01.08.2020 14:16 | Son Güncelleme

Güney Kore'deki koronavirüs vakalarının üçte birinden fazlasıyla ilişkilendirilen Shincheonji Kilisesi tarikatının lideri, üyelerine ilişkin bilgileri gizlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Güney Kore'deki vaka sayılarının üçte biriyle ilişkilendirilen tarikatın lideri gözaltına alındı

Güney Kore'deki koronavirüs vakalarının üçte birinden fazlasıyla ilişkilendirilen Shincheonji Kilisesi tarikatının lideri, üyelerine ilişkin bilgileri gizlediği gerekçesiyle gözaltına alındı.

200 binden fazla müridi olan tarikatın 89 yaşındaki lideri Lee Man-hee, İsa Peygamber'in pelerinini giydiğini ve kendisiyle birlikte 144 bin kişiyi cennete götüreceğini iddia ediyor.

Tarikatın üyeleri arasında 5.200 vaka tespit edilmişti. Bu, Güney Kore'deki vakaların yüzde 36'sına karşılık geliyor.

'Koronavirüs, şeytanın işi'

Koronavirüs salgınının, "tarikatının büyümesini engellemeye çalışan şeytanının işi" olduğunu söyleyen Lee, müritlerinin adlarını ve toplanma yerlerini polisten gizlemekle suçlanıyordu.

Güney Kore Yonhap haber ajansı, Lee hakkında ayrıca Shincheonji Kilisesi'ne yapılan bağışlardan zimmetine 5,6 milyar won (yaklaşık 4,7 milyon dolar) geçirmekle suçlandığını aktardı.

Ajans, Suwon bölge mahkemesinin tutuklama emrine onay vermesinden sonra Lee'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Tarikat, Lee'nin hükümetin müritlerinin kişisel bilgilerini istemesinden kaygı duyduğunu ancak bunları gizlemeye çalışmadığını savundu.

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