Güney Kore'den ABD'ye İran yaptırımları uyarısı

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Yun Kang-hyeo, ülke ekonomisinin petrol ithalatına dayalı olduğunu belirterek, İran petrolüne yönelik yaptırımların ekonomiye büyük etkisi olacağı uyarısında bulundu.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Güney Kore ile ABD'li yetkililer İran petrolüne yaptırımlardan muafiyet görüşmeleri için New York'ta bir araya geldi.

Güney Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Yun, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon ile bir araya geldiği görüşmede, ülkesinin İran'a yönelik yaptırımlardan muafiyet isteğini yineledi.

Güney Kore'nin İran'dan petrol ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatına ihtiyacı olduğunu aktaran Yun, bunun yanı sıra Seul-Tahran arasındaki finans sistemini kullanmaya devam etmeleri gerektiğini söyledi.

Ülke ekonomisinin petrol ithalatına dayalı olduğunu vurgulayan Yun, 5 Kasım'da devreye girecek İran'ın petrol ihracatını engellemeyi öngören yaptırım paketinin Güney Kore ekonomisine büyük etkisi olacağını belirtti.

Yun, mümkün olan en kısa sürede Güney Kore'nin yaptırımlardan muaf tutulması gerektiğinin altını çizdi.