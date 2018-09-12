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Güney Kore'den barış çabaları için uluslararası destek talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 16:19 | Son Güncelleme

Güney Kore'den barış çabaları için uluslararası destek talebi

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon, ülkesinin Kuzey Kore ile uzlaşma çabalarına uluslararası destek talebinde bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Kore Yarımadası'ndaki barışın bölgede ortak bir ekonomik topluluk inşa etmenin ön şartı olduğunu vurguladı.

Lee, "Kuzeydoğu Asya'da bir parlama noktası olan Kore Yarımadası'nın, Kuzeydoğu Asya'ya ve dünyaya, ortak refahın başlangıç ​​noktası olarak katkıda bulunacağını ümit ediyorum ve tereddüt etmeden yol alacağız.” dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gelecek hafta yapılması planlanan zirveye ve Kim'in, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci bir zirvede bir araya gelme önerisine değinen Lee, yarımadanın nükleer silahlardan arınması ve barışın sağlanması çabalarında önemli ilerlemeler kaydedileceğine inandığını söyledi.

Lee, "Güney ve Kuzey Kore'nin ve ilgili ülkelerin daha fazla bilgelik ve cesaret göstermeleri gerekiyor. Karşılaşabileceğimiz zorluklar ne olursa olsun barıştan vazgeçmeyiz. Savaş korkusu içinde, sürekli bir gerilim ortamında yaşadığımız günlere geri dönemeyiz ve geri dönmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.
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- Kuzey-Güney yakınlaşması

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin 18-20 Eylül'de, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.

- Kuzey Kore-ABD ilişkisi

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiş, zirvenin ardından iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasındaki diplomasi havası bozulmaya başlamış, ABD tarafı Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçmemekle suçlamıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, dün, ABD Başkanı Trump'ın, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un mektubunu aldığını, mektubun "çok sıcak ve olumlu" olduğunu belirtmişti.

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Güney Kore Kuzey Kore Lee Nak-yon

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