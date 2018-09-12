Güney Kore'den barış çabaları için uluslararası destek talebi

Güney Kore Başbakanı Lee Nak-yon, ülkesinin Kuzey Kore ile uzlaşma çabalarına uluslararası destek talebinde bulundu.

Yonhap ajansının haberine göre Lee, Rusya’nın Vladivostok kentinde düzenlenen Doğu Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, Kore Yarımadası'ndaki barışın bölgede ortak bir ekonomik topluluk inşa etmenin ön şartı olduğunu vurguladı.

Lee, "Kuzeydoğu Asya'da bir parlama noktası olan Kore Yarımadası'nın, Kuzeydoğu Asya'ya ve dünyaya, ortak refahın başlangıç ​​noktası olarak katkıda bulunacağını ümit ediyorum ve tereddüt etmeden yol alacağız.” dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında gelecek hafta yapılması planlanan zirveye ve Kim'in, ABD Başkanı Donald Trump ile ikinci bir zirvede bir araya gelme önerisine değinen Lee, yarımadanın nükleer silahlardan arınması ve barışın sağlanması çabalarında önemli ilerlemeler kaydedileceğine inandığını söyledi.

Lee, "Güney ve Kuzey Kore'nin ve ilgili ülkelerin daha fazla bilgelik ve cesaret göstermeleri gerekiyor. Karşılaşabileceğimiz zorluklar ne olursa olsun barıştan vazgeçmeyiz. Savaş korkusu içinde, sürekli bir gerilim ortamında yaşadığımız günlere geri dönemeyiz ve geri dönmeyeceğiz." ifadelerine yer verdi.

\