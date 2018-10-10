Güney Kore'den binlerce kişiye uçuş engeli

SEUL (AA) - Güney Kore'de geçen yıl devreye sokulan yolcu izleme sistemi kapsamında 25 bin 598 kişinin ülkeye giden uçaklara binişinin engellendiği bildirildi.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ın Adalet Bakanlığı verilerine dayandırdığı haberine göre, geçen yıl nisan ayında başlatılan yolcu izleme sistemi kapsamında 25 bin 598 kişinin ülkeye seyahat etmesi engellendi.
Uçuşu engellenenler arasında mart ayında Kazakistan'ın Almati şehrinden Güney Kore'ye giden bir uçağa binmeye terör örgütü DEAŞ mensubu 40 yaşındaki bir şahsın da bulunduğu belirtildi.
Engellenenlerden 14'ünün Interpol tarafından kırmızı bültenle arandığı, 947'sinin de şüpheli olarak veri tabanında bulunduğu ifade edildi.
13 bin 558 kişi ise pasaportları çalıntı olduğu, süresi dolduğu veya iptal edildiği gerekçesiyle uçaklara alınmadı.
Bin 621 yabancı da daha önce Güney Kore'de suç işledikleri için seyahatten men edildi.
İzleme sistemi, sınır aşırı suçlar ile terör şüphelilerinin ülkeye girmesini önlemek amacıyla başlatılmıştı.
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