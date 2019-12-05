HABER

Güney Kore'den Çin'e nükleer müzakerelere destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

Güney Kore'den Çin'e nükleer müzakerelere destek çağrısı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Çin'e, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma görüşmelerinin başarıya ulaşabilmesi için destek çağrısı yaptı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Devlet Başkanı Moon, ülkeyi ziyaret eden Çin Devlet Müşaviri ve Dışişleri Bakanı Vang Yi ile görüştü.

Görüşmede Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve nükleer silahsızlanma hedeflerine ulaşılması açısından kritik bir eşiğe gelindiğinin altını çizen Moon, Vang'a Pekin yönetiminin, sürece katkısını sürdürmesi temennisini aktardı.

İki Kore arasındaki ilişkilerin savaşa sıfır tolerans, karşılıklı güvenlik garantisi ve ortak refah ilkeleri temelinde yürütülmesi gerektiğini belirten Moon, Vang'dan iki Kore sınırındaki Askerden Arındırılmış Bölge'nin (DMZ) Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde barış bölgesi ilan edilmesi önerisine destek istedi.

Çinli Bakan Vang da Pekin yönetiminin nükleer silahsızlanma konusunda barışçıl çözüme ulaşılması için "yapıcı" rol oynamayı sürdüreceğini belirtti.

- Müzakereler, şubattan bu yana aksayarak devam ediyor

Trump ile Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varmışlardı.

İki lider, 26-27 Şubat tarihlerinde Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti.

Son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki "silahsızlandırılmış bölge"de görüşen Trump ve Kim, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Kuzey Kore ve ABD arasında 5 Ekim'de İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki görüşmeler ilk gününde kesilmiş; Pyongyang yönetimi, ABD tarafının düşmanca yaklaşımını değiştirecek tatmin edici bir adım atmadığı sürece müzakereleri sürdürme niyeti olmadığını açıklamıştı.

Kim, müzakere sürecinin yeniden başlamasının ABD'nin tutumuna bağlı olduğunu belirterek Washington'a yıl sonuna kadar süre vermişti.

PARTNER Şezlongta seksi şaka! Şezlongta seksi şaka!
Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ’Ceren Özdemir’ açıklamasıOrdu Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ’Ceren Özdemir’ açıklaması
Şuhut’ta jandarma ekipleri hayvan hırsızlarını enselediŞuhut’ta jandarma ekipleri hayvan hırsızlarını enseledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin Güney Kore Kuzey Kore nükleer müzakereler

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

'Okula gidiyorum' deyip evden çıktı, burada bulundu

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Dikkat! Kuvvetli ve yoğun kar yağışı geliyor

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Genel Kurulu'a damga vurdu: Nereden buluyor TRT bu manyakları

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Fatih Terim'den Tuzlaspor maçı sonrası şok sözler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

Ceren Özdemir'in katil zanlısından kan donduran ifadeler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Canlı yayında gergin anlar! Fatih Altaylı stüdyoyu terk etti!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beyoğlu’nda korkutan yangın! Mahalleli sokağa döküldü

Beyoğlu sokağa döküldü!

Olçok ailesinden flaş açıklama: Nihal Hanım'ın Olçok soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Olçok ailesinden açıklama: Soyadını kullanmasına rıza göstermiyoruz

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika: Bakan Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Soylu'dan Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama

Ceren Özdemir cinayetiyle ilgili açıklama!

İstanbul'da minibüs ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.