HABER

Güney Kore'den gemicilik firmalarına finansman desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 14:29 | Son Güncelleme

Kore Okyanus Yatırım Ortaklığı, gemi taşımacılığı şirketlerine 185,9 milyon dolar finansman desteği sağlayacak

Güney Kore'de hükümet, krizdeki gemi taşımacılığı sektörüne toplam 185,9 milyon dolar finansman desteği sağlama kararı aldı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı'na bağlı Kore Okyanus Yatırım Ortaklığı (KOBC), gemicilik şirketlerine filolarını genişletmeleri ve çevreyle uyumlu gemiler inşa etmeleri için finansal yardım sağlayacak.

KOBC, yardım kapsamında ülkenin en büyük 4 gemicilik şirketi olan Korea Line, SK Shipping, H-Line Shipping ve Polaris Shipping şirketlerine filolarını genişletmeleri ve sıvı doğalgazla çalışan gemiler inşa etmeleri için 121,9 milyon dolar tutarına kredi desteği vereceğini açıkladı.

Ayrıca 2 şirkete çevreyle uyumlu gemiler inşa etmeleri için 14 milyon dolar yatırım hibesi yapılacağı, 7 şirkete ise satma ve geri kiralama programıyla 50 milyon dolar kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Söz konusu yardımların 2016 yılında ülkenin en büyük gemi taşımacılığı şirketi Hanjin Shipping'in iflasına yol açan sektörel krize çare olması hedefleniyor.

Güney Kore gemi taşımacılığı Asya-Pasifik bölgesinde Çin ve Japon şirketlerin rekabetiyle başa çıkmakta zorlanıyor. Sektördeki durgunluk nedeniyle hükümet 2016'dan bu yana sanayi devleri Hyundai, Daewoo ve Samsung'un işlettiği ülkenin en büyük 3 tersanesine toplam 9,6 milyar dolar kurtarma yardımı yapmak zorunda kalmıştı.

KOBC, Güney Kore'de gemicilik sektörüne finans desteği sağlamak üzere 5 Temmuz'da kurulmuştu.

PARTNERRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyorRus playstation kraliçesi, paylaşımlarıyla Instagram'ı sallıyor
Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!
Diyarbakır'da kaçak elektrik kullanıma suçüstüDiyarbakır'da kaçak elektrik kullanıma suçüstü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gemi Taşımacılığı Güney Kore

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türk vatandaşlarına 'İşe gelmeyin' talimatı!

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Beyaz TV'de olay Emina Jahoviç Saadettin Saran iddiası! Otel odasından gelen sesler...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Cemal Kaşıkçı olayında yeni görüntüler! Esrarengiz Suudi ekip kamerada

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Yasak aşk rezaleti! Eşinin kuzeniyle yakalandı, 'Bizi köye rezil edecek' deyip öldürttü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

Hadi ipucu 10 Ekim 20.30: Donizetti Paşa'nın II. Mahmut için bestelediği marş nedir?

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut kedi sevgisi nedeniyle hapis cezası aldı!

Halkın Kurtuluş Partisi Genel Başkanı Nurullah Ankut kedi sevgisi nedeniyle hapis cezası aldı!

Göl çekilince ortaya çıktı!

Göl çekilince ortaya çıktı!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili çok çarpıcı iddia!

Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

Boyu uzun diye evden kovulan Serap'la ilgili İl Sağlık Müdürü'nden açıklama

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş dışarda olsaydı Erdoğan...

CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Selahattin Demirtaş dışarda olsaydı Erdoğan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.