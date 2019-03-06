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Güney Kore'den hava kirliliğiyle mücadele talimatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 10:43 | Son Güncelleme

Güney Kore'den hava kirliliğiyle mücadele talimatı

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkede rekor seviyelere ulaşan hava kirliliğiyle mücadelede Çin ile ortak çalışma yürütülmesi talimatı verdi.

Yonhap ajansının Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom'a dayandırdığı haberine göre, Moon, hükümete, havadaki ince toz parçacıklarını azaltıcı önlemler ve parçacık kirliliği ile mücadelede Çin ile istişarede bulunulmasını söyledi.

Çin ile ortak yapay yağmur oluşturma olasılığının araştırılmasını isteyen Moon, "Çin, tozumuzun, ülkenin Şangay bölgesine uçtuğunu ileri sürüyor. Bu nedenle Sarıdeniz üzerinde yapay yağmur oluşturulması Çin tarafına da yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.

Sözcü Kim, Moon'un ayrıca ülkenin, fosil yakıt kullanılan eski enerji santrallerinin kalıcı olarak kapatılmasını içerecek şekilde, ince tozun azaltılması için kendi tedbirlerini alma çağrısında bulunduğunu belirtti.

Kim, Moon'un, "İnce tozu azaltmak için gerekirse ilave bütçe oluşturarak tüm kaynaklarımızı kullanın." talimatı verdiğini aktardı.

- Güney Kore'de hava kirliliği alarmı

Güney Kore Çevre Bakanlığından dün yapılan açıklamaya göre, havadaki zararlı partikül oranını ölçen PM2.5 değeri, başkent Seul'de 134 seviyesine çıkmıştı.

Bu değer Incheon'da 133, Gyeonggi'de 127, Chungnam şehrinde ise 108 olarak ölçülmüştü.

Ülkede hava kirliliğinin tehlikeli boyutlara ulaşması nedeniyle Seul bölgesinde kayıtlı toplam ağırlığı 2,5 ton ve üzeri dizel araçların kullanımına sınırlama getirildi.

İnce toz parçacıklarından kaynaklı hava kirliliğinin bugün de etkisini sürdüreceği açıklanmıştı.

Güney Kore makamları, PM2.5 değeri 35 seviyesinin üstündeki hava kalitesini "kötü", 75'in üzerini ise "çok kötü" olarak sınıflandırıyor.

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çin Güney Kore

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