Güney Kore'de, Japonya'nın Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde Koreli işçileri zorla çalıştırdığı suçlamasıyla 4 Japon şirket aleyhine yeni tazminat davaları açıldı.

Japon haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Güney Kore'de bir grup mağdur, Japonya'nın 1910-1945 yıllarında Kore Yarımadası'ndaki sömürge yönetimi döneminde zorla ve ücretsiz olarak çalıştırıldıkları gerekçesiyle Nippon Kok Kömürü ve Mühendislik Şirketi, Nippon Çelik Şirketi, Mitsubishi Ağır Sanayi Şirketi ve Nachi-Fujikoshi Makine Şirketi aleyhine tazminat davaları açtı.

Aralarında halen hayattaki mağdurların da bulunduğu 31 kişinin imzasıyla açılan 8 yeni davada, müştekiler şirketlerden maddi ve manevi tazminat talep etti.

Öte yandan 6 Japon şirketi hakkında daha benzer davaların açılmasının gündemde olduğu ifade edildi.

Savaş ve sömürge dönemindeki zorla çalıştırma uygulamaları nedeniyle Japon şirketleri aleyhine açılan 12 dava halen Güney Kore mahkemelerinde görülüyor.

Güney Kore Yüksek Mahkemesi geçen yıl kasımda Nippon Çelik Şirketi ve Mitsubishi Ağır Sanayi Şirketi aleyhine açılan davalarda, şirketleri zorla çalıştırdıkları Güney Koreli işçilere tazminat ödemeye mahkum etmişti. Her iki kararın halen Güney Kore mahkemelerinde görülen benzer davalara emsal teşkil edebileceğine dikkat çekilmişti.