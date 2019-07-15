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Güney Kore'den Japonya'ya ticari kısıtlama uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 19:46 | Son Güncelleme

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'ya, ülkesine uyguladığı ticari kısıtlamalardan daha fazla etkileneceği uyarısında bulundu

SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'yı, ülkesine uyguladığı ticari kısıtlamalardan daha fazla etkileneceği konusunda uyardı.

Devlet Başkanı Moon, Başkanlık Sarayı'nda Japonya ile ülkesi arasında bir süredir devam eden sürece dair açıklamalarda bulundu.

Moon, Güney Kore'ye uyguladığı ithalat kısıtlamalarını kaldırması çağrısında bulunarak, sürecin Japonya'yı daha çok etkileyeceğini savundu.

Japonya'nın getirdiği kısıtlamaların iki ülke arasında yarım yüzyıla dayanan ekonomik iş birliğini bozacağına dikkati çeken Moon, Japonya'nın geçmişteki meseleler nedeniyle Güney Kore'yi cezalandırmak istediğini öne sürdü.

Moon, bu süreci, Japonya'ya teknolojik bağımlılığı azaltmak için fırsata çevireceklerini belirterek, "Japonya ile üretim iş birliğindeki güvenin zedelenmesi, şirketlerimize, Japon menşeli ürünler ve ekipman bağımlılığını azaltmak ve ihracat ürünlerinde çeşitliliği artırmak için çalışmaya ve teknolojimizin millileşmesine ilham verecektir." diye konuştu.

Öte yandan, Güney Kore Devlet Başkanlığının resmi sitesinde yer alan ve Japon mallarının boykotuyla 2020 Tokyo Olimpiyatlarını da kapsayacak şekilde Japonya'ya seyahat yasağı getirilmesi taleplerini içeren dilekçe için binlerce imza topladığı kaydedildi.

- Uluslararası hukukun ihlal edildiği iddiası

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek, Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet edeceklerini açıklamıştı.

Japon tarafı ise kararın, ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri nedeniyle güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Kısıtlama söz konusu ürünlerin ihracatını bireysel izne bağlarken 90 günlük inceleme süresi getiriyor. Bu sürenin özellikle entegre devre ve LED ekranlar gibi dijital teknolojiler açısından kritik ürünlerin üretimini aksatabileceği ve alternatif tedarik zincirlerinin kurulmasını gerektireceği öngörülüyor.

Öte yandan, Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın, Kore Yarımadası'nda 1910-1945 yıllarındaki sömürge yönetimi altında Japon şirketlerin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Japonya ticaret

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