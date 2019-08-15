Güney Kore'den Japonya'ya yeşil ışık

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ülkesinin, diyalog yolunu seçmesi halinde aralarındaki ticari gerginliğin sürdüğü Japonya ile "memnuniyetle el ele vereceğini" belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre Moon, Kore'de 1945'te Japon sömürgeciliğinin son bulduğu Kore Kurtuluş Günü vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, iki ülke arasında ticari gerilime son vermeye yönelik diyalog ve iş birliğini seçmesi halinde Japonya ile Doğu Asya'nın refahı için el birliği yapacaklarını söyledi.

Moon, "Geç olması hiç olmamasından daha iyidir. Japonya diyalog ve iş birliği yolunu seçerse memnuniyetle el ele vereceğiz. Japonya ile adil ticaret ve iş birliği yapan bir Doğu Asya oluşturmak için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Japonya'nın öncelikle ticareti bir silah olarak kullanmayı bırakması" gerektiğini kaydeden Moon, "Uluslararası iş bölümü çerçevesinde herhangi bir ülke avantaj sahibi olduğu bir sektörü silahlandırırsa barışçıl serbest ticaret düzeni kaçınılmaz olarak zarar görecektir. Büyümeyi başarmış bir ülke diğerleri kendi izinden giderken merdivenden itmemeli." değerlendirmesinde bulundu.