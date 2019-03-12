Güney Kore'den Kuzey Kore'nin füze programına ilişkin açıklama

SEUL/ Güney Koreli bir yetkili, Kuzey Kore tarafından fırlatılacak olası bir roketin, ülkenin nükleer programına ilişkin yürütülen diplomasi için "felaket" olabileceğini belirtti.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in Ulusal Güvenlik Danışmanı Moon Chung-in, bir açık oturumda yaptığı konuşmada, "Kuzey Kore'nin füze konusunu (ABD ile) müzakerelerde bir koz olarak kullanmasının oldukça kötü bir seçenek olacağını" belirterek, olası bir füze fırlatmanın, Pyongyang'ın nükleer programı ile ilgili yürütülen küresel diplomasi adına "felaket" olabileceğini ifade etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Pyongyang'ın bu tür "sıradan, kötü" davranışlarda bulunmaktan kaçınması gerektiğini vurgulayan güvenlik danışmanı Moon, "kelebek etkisi olasılığının bir felaketi beraberinde getirebileceğini" kaydetti.

Moon Chung-in, devam ettiği bildirilen nükleer ve füze faaliyetleriyle Kuzey Kore'nin, hile yapmak yerine ABD ile müzakerelerin bozulması riskine karşı "kendini garantiye almak" istiyor olabileceği değerlendirmesinde bulundu.