Güney Kore'den Kuzey Kore'ye insani yardım planı

SEUL (AA) - Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'ye 8 milyon dolarlık insani yardımın en kısa sürede gönderileceğini bildirdi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Lee Sang-min, yaptığı açıklamada, hükümetin özellikle kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kore'ye yardım planlarını Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile görüşeceğini belirtti.

Güney Kore'nin Kuzey'e en kısa sürede 8 milyon dolarlık desteği göndereceğini ifade eden Lee, ülkesinin ayrıca Kuzey Kore'ye gıda yardımında bulunmayı planladığını kaydetti.

Kuzey Kore medyası, geçen hafta, ülkede 1982'den bu yana en kurak yılın yaşandığına ve ciddi boyutlarda gıda sıkıntısı bulunduğuna işaret etmişti.

WFP, bu ay başında yaptığı açıklamada, BM yetkilileri tarafından Kuzey Kore'de yapılan gıda güvenliği ile ilgili değerlendirmede, ülkede son 10 yılda olumsuz iklim şartlarına bağlı olarak maruz kalınan en kötü hasat dönemlerinden birinin ardından yaklaşık 10,1 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çektiğinin belirlendiğini duyurmuştu.