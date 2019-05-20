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Güney Kore'den Kuzey Kore'ye insani yardım planı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 12:05 | Son Güncelleme

Güney Kore, Kuzey Kore'ye 8 milyon dolarlık yardım için harekete geçti

SEUL (AA) - Güney Kore Birleşme Bakanlığı, Kuzey Kore'ye 8 milyon dolarlık insani yardımın en kısa sürede gönderileceğini bildirdi.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı Sözcüsü Lee Sang-min, yaptığı açıklamada, hükümetin özellikle kuraklık nedeniyle zor günler geçiren Kuzey Kore'ye yardım planlarını Dünya Gıda Programı (WFP) ve BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile görüşeceğini belirtti.

Güney Kore'nin Kuzey'e en kısa sürede 8 milyon dolarlık desteği göndereceğini ifade eden Lee, ülkesinin ayrıca Kuzey Kore'ye gıda yardımında bulunmayı planladığını kaydetti.

Kuzey Kore medyası, geçen hafta, ülkede 1982'den bu yana en kurak yılın yaşandığına ve ciddi boyutlarda gıda sıkıntısı bulunduğuna işaret etmişti.

WFP, bu ay başında yaptığı açıklamada, BM yetkilileri tarafından Kuzey Kore'de yapılan gıda güvenliği ile ilgili değerlendirmede, ülkede son 10 yılda olumsuz iklim şartlarına bağlı olarak maruz kalınan en kötü hasat dönemlerinden birinin ardından yaklaşık 10,1 milyon kişinin ciddi gıda sıkıntısı çektiğinin belirlendiğini duyurmuştu.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinden mart ayında yapılan açıklamada, BM Kuzey Kore Koordinatörü Tapan Mişra tarafından yayımlanan raporda da Kuzey Kore nüfusunun yüzde 43'üne denk gelen 11 milyon kişinin yetersiz beslendiğine dikkat çekilmişti.

Kuzey Kore'de "gıda güvenliği ve beslenme yetersizliğinin" yaygın olduğuna işaret edilen raporda, her beş çocuktan birinde beslenme bozukluğunun neden olduğu gelişim geriliği görüldüğü belirtilmişti.

BM raporunda, 25,5 milyonluk nüfusun 3,8 milyonunun 120 milyon dolar değerinde acil insani yardıma ihtiyaç duyduğu kaydedilmişti.

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Güney Kore Kuzey Kore yardım

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