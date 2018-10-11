Güney Kore'den Kuzey Kore'ye yaptırım açıklaması

Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung-gyon, Kuzey Kore'ye karşı yaptırımları kaldırmayı düşünmediklerini bildirdi.

Yonhap ajansına göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağına ilişkin Seul yönetiminden gelen açıklamalara tepki göstermesinin ardından başkent Seul'da milletvekillerine hitap eden Birleşme Bakanı Ço, "Yaptırımların kaldırılmasına yönelik detaylı bir inceleme yapılmadı." dedi.

Kuzey Kore ile iş birliğinin artırılması ve ilişkilerin güçlendirilmesi için çalışmaların esnek şekilde devam ettiğini söyleyen Ço, yaptırımların dayatılmasına neden olan Cheonan savaş gemisi olayına bağlı önlemler alınmadan yaptırımların kaldırılmayacağını belirtti.

Ço ayrıca Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılma konusuyla ilgili ABD ve Kuzey Kore liderlerinin tekrar bir araya gelmesi halinde ilerleme sağlanacağına dair iyimser olduğunu kaydetti. Ço, "Kuzey Kore ve ABD liderleri arasında yapılacak ikinci zirvede ilerleme bekliyoruz." ifadesini kullandı.