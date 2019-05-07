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Güney Kore'den Kuzey'e askeri gerilimi düşürme çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 15:36 | Son Güncelleme

Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çoi Hyun-soo: - "Kuzey Kore'yi Kore Yarımadası'nda askeri gerilimi artıracak eylemleri durdurmaya çağırıyoruz" - "Kuzey Kore'nin çok sayıda füze ateşlediği deneme, Koreler arasındaki askeri mutabakatın ruhuna aykırıdır"

Güney Kore, Kuzey Kore'nin hafta sonunda yaptığı füze denemelerini eleştirerek askeri gerilimi yükseltmeye son verme çağrısı yaptı.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Çoi Hyun-soo, Kuzey Kore'nin hafta sonunda Japon Denizi üzerine kısa menzilli güdümlü füze ve çoklu ateşleyici sistemlerden seri atışlar yapmasından duyulan kaygıyı dile getirerek "Kuzey Kore'yi Kore Yarımadası'nda askeri gerilimi artıracak eylemleri durdurmaya çağırıyoruz." dedi.

Güney Kore'nin söz konusu denemeyi provokasyon olarak değerlendirdiğinin altını çizen Çoi, "Kuzey Kore'nin çok sayıda füze ateşlediği deneme, Koreler arasındaki askeri mutabakatın ruhuna aykırıdır." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore ordusu, yerel saatle 09.06 ila 09.27'de, ülkenin doğusundaki Wonsan kentinden birden fazla kısa menzilli füzeyi Doğu Denizi'ne (Japon Denizi) doğru ateşlemişti.

Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yapılan incelemelerde Kuzey Kore'nin fırlattığı roketlerin bir tür taktik güdümlü silah ile 240 milimetre ve 300 milimetre kalibreli çoklu roket ateşleyici sistemlerden fırlatıldığının anlaşıldığı belirtilmişti.

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füze denemesi Güney Kore Japon Denizi Kuzey Kore

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