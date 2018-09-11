SEUL (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Kuzey Kore ve ABD'ye, yeniden bir araya gelerek "cesur kararlar" verme çağrısında bulundu.

Moon, bir kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile ABD arasında diyaloğu teşvik etmek adına ara buluculuk yapmaktan başka seçeneği olmadığını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kendisinden böyle bir rol üstlenmesini istediğini söyledi.

Diplomasinin ileriye taşınması ve Kuzey Kore'nin nükleer cephaneliğinin ortadan kaldırılması için Kuzey Kore ve ABD liderlerinin "cesur kararlar vermesi" gerektiğini dile getiren Moon, "Kore Yarımadası'nın tam olarak nükleer silahlardan arınması, temel olarak Kuzey ve ABD arasındaki müzakereler yoluyla çözülmesi gereken bir konu." dedi.

Moon, Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını yok etmesi, ABD'nin de buna eş değer bir adım atması gerektiğini vurgulayarak, "Böyle bir süreçte iki ülke 70 yıllık düşmanca ilişkilerden kaynaklanan kökleşmiş karşılıklı güvensizliklerden geri adım atmalıdır. Kesinlikle, Kuzey Kore ve ABD arasındaki samimi diyaloğun yakın zamanda yeniden başlamasını ümit ediyorum." diye konuştu.