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Güney Kore'den Rus Uçaklarına Uyarı Ateşi

23.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

Güney Kore ordusu hava sahasını ihlal eden Rus askeri uçaklarına uyarı ateşi açıldığını açıkladı

Güney Kore'den Rus Uçaklarına Uyarı Ateşi

Güney Kore ordusu hava sahasını ihlal eden Rus askeri uçağına uyarı ateşi açıldığını açıkladı. Açıklama Güney Kore Savunma Bakanlığı’ndan yapılırken Rusya’ysa iddiaları reddetti olayın Güney Koreli pilotların pervasızlığı olduğunu öne sürdü.

Güney Kore Savunma Bakanlığı açıklamasında Rus uçaklarının ilk kez ülkenin hava sahasını ihlal ettiklerine dikkat çekildi.

Açıklamada Rusya’ya ait iki adet Tu-95 tipi bombardıman uçağıyla iki adet Çin’e ait H-6 bombardıman uçağının Salı gününün erken saatlerinde Güney Kore’nin hava sahasını ihlal ettiği ifade edildi.

Ayrıca A-50 tipi bir başka Rus ordusuna ait uçağında bunlardan önce benzer şekilde Güney Kore hava sahasını ihlal ettiği ve bu sebeple uyarıldığı belirtildi.

Rus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadaysa iki adet Tu-95 stratejik bombardımanın uçağının planlı uçuşlarını gerçekleştirdikleri ancak Güney Kore’nin hava sahasını ihlal etmedikleri belirtildi.

Rus Savunma Bakanlığı ayrıca uçaklarına yönelik uyarı ateşi açıldığı iddiasını da reddetti. Bakanlık, Güney Kore’ye ait iki F-16 savaş uçağının profesyonelce olmayan manevralar yaparak Rus bombardıman uçaklarının yollarına çıktıklarını ancak aralarında herhangi bir bir irtibat sağlanmadığını belirtti.

Rusya’nın açıklamasında ayrıca “Güney Koreli pilotların başarısız biçimde Rus uçaklarının yolunu Japon Denizi üzerindeki tarafsız sularda kesme girişimi ilk kez yaşanmıyor” denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada söz konusu alanın Güney Kore’nin hava sahası olmadığını ve tüm ülkelerin bu alanda uçuşlar yapabileceğini ifade etti.

Olayla ilgili olarak Japonya da hem Rusya’yı hem de Çin’i protesto ettiğini açıkladı.

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