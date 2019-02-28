Güney Kore'den Trump-Kim zirvesine ilişkin açıklama

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamasından duyduğu hayal kırıklığını ifade ederken, iki ülkenin bir anlaşma olmasa bile her zamankinden daha fazla ilerleme kaydettiğinin görüldüğünü belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayından, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan ABD-Kuzey Kore zirvesini değerlendiren bir açıklama yapıldı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom yaptığı açıklamada, "(ABD Başkanı) Trump ile (Kuzey Kore lideri) Kim'in bugünkü zirvede tam bir anlaşmaya varamamış olmasından üzüntü duyuyoruz. Ancak, geçmişteki herhangi bir zamandan daha anlamlı bir ilerleme kaydettikleri görülüyor." ifadelerini kullandı.

Hanoi'deki görüşmenin, iki liderin birbirlerini daha iyi anlamalarına imkan vermiş olabileceği yorumunda bulunan Sözcü Kim, "Trump’ın diyaloğu sürdürme konusundaki istekliliği ve iyimser görüşü bir sonraki görüşme için parlak bir umut sunuyor." dedi.

Güney Kore'nin, ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun sürmesine yönelik umutlarını dile getiren Sözcü Kim Eui-kyeom, "Hükümetimiz, ABD ve Kuzey Kore'nin, iletişim ve işbirliğini devam ettirirken diyalog ivmesinin sürdürülmesini sağlamak adına elinden geleni yapacak." diye konuştu.