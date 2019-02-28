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Güney Kore'den Trump-Kim zirvesine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:54 | Son Güncelleme

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom: - "(ABD Başkanı) Trump ile (Kuzey Kore lideri) Kim'in bugünkü zirvede tam anlaşmaya varamamış olmasından üzüntü duyuyoruz. Ancak geçmişteki herhangi bir zamandan daha anlamlı bir ilerleme kaydettikleri görülüyor"

Güney Kore, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamasından duyduğu hayal kırıklığını ifade ederken, iki ülkenin bir anlaşma olmasa bile her zamankinden daha fazla ilerleme kaydettiğinin görüldüğünü belirtti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanlığı Sarayından, Vietnam'ın başkenti Hanoi'de yapılan ABD-Kuzey Kore zirvesini değerlendiren bir açıklama yapıldı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom yaptığı açıklamada, "(ABD Başkanı) Trump ile (Kuzey Kore lideri) Kim'in bugünkü zirvede tam bir anlaşmaya varamamış olmasından üzüntü duyuyoruz. Ancak, geçmişteki herhangi bir zamandan daha anlamlı bir ilerleme kaydettikleri görülüyor." ifadelerini kullandı.

Hanoi'deki görüşmenin, iki liderin birbirlerini daha iyi anlamalarına imkan vermiş olabileceği yorumunda bulunan Sözcü Kim, "Trump’ın diyaloğu sürdürme konusundaki istekliliği ve iyimser görüşü bir sonraki görüşme için parlak bir umut sunuyor." dedi.

Güney Kore'nin, ABD ile Kuzey Kore arasındaki diyaloğun sürmesine yönelik umutlarını dile getiren Sözcü Kim Eui-kyeom, "Hükümetimiz, ABD ve Kuzey Kore'nin, iletişim ve işbirliğini devam ettirirken diyalog ivmesinin sürdürülmesini sağlamak adına elinden geleni yapacak." diye konuştu.

- 2. zirvede anlaşma sağlanamadı

ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Hanoi'de dün başlayan zirvenin "gerçekten verimli geçtiğini" söyleyen Trump, "Herhangi bir şey imzalamanın iyi bir fikir olmayacağında karar kıldık." diye konuşmuş ve Kuzey Kore Lideri Kim ile "çok güçlü bir ilişki" kurulduğunu ancak anlaşmaya varamadıklarını anlatmıştı.

ABD Başkanı Trump, Vietnam'daki ikinci zirveden sonra üçüncü kez bir araya gelip gelmeyecekleri konusunda, Kuzey Kore lideri Kim ile "yeni bir zirve için sözleşmediklerini" söylemişti.

Trump, Kim ile bir kez daha görüşebileceklerini belirterek, "Bu yakında olmayabilir ama çok uzun zaman da almayabilir." diye konuşmuştu.

- Keşke daha fazla yol alabilseydik"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da iki liderin görüşmesiyle birlikte, ABD ve Kuzey Kore heyetlerinin son 24 ila 36 saat içinde ilerleme kaydettiğini ancak sonuca ulaşılamadığını ifade etmişti.

Süreçte, heyetlerin gelecek haftalarda da birlikte çalışacağına dair umutlu olduğunu söyleyen Pompeo, "Keşke daha fazla yol alabilseydik, ben bu konuda umutluyum." demişti.

Pompeo, Trump ve Kim'in elde edilen ilerlemeden memnuniyet duyduğunu da sözlerine eklemişti.

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim, 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede ilk kez bir araya gelmiş ve kapsamlı bir anlaşmaya imza atmıştı.

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ABD Güney Kore Kuzey Kore Vietnam

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