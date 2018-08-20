HABER

Güney Koreli blogger ve üst yöneticiler Hatay'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2018 18:18 | Son Güncelleme

Güney Koreli blogger ve üst yöneticiler Hatay'da

Hatay ile Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin organizasyonu, Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup Güney Koreli blogger ve turizm şirketi üst yöneticisi (CEO) Hatay'a geldi.

Hatay'da tarihi ve turistik yerleri gezen Güney Koreliler, kentin yöresel yemek ve tatlılarının yapılışlarını izledi, tatlarına baktı.

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, hedeflerinin bin Güney Koreli turisti Türkiye'ye getirmek olduğunu söyledi.

Misafirler için 2 günlük bir program hazırladıklarını ifade eden Işıkgör, şöyle konuştu:

"Bu programda bütün kültürel eserlerimizi gezdireceğiz. Başta müzemiz St. Pierre, Titus tüneli, St. Simon, Habib-i Neccar Cami, Uzun Çarşımız olmak üzere bütün eserlerimizi göstermek istiyoruz. Ve bir de doğa rotası yaptık. Batıayaz noktasından, Vakıflı'dan Titus tüneline götüreceğiz. Oradan da Akdeniz'i görmelerini sağlayacağız. Akşam dönüşte de St. Simon manastırında Akdeniz'in güzel gün batımını izleteceğiz."

Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürü Muhammed Akif Hamidi de iki yıllık projeleri sonunda Güney Koreli bin yolcuyu Türkiye'ye getireceklerini ve Hatay'dan başlayarak, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da bitecek şekilde gezi programı gerçekleştireceklerini belirtti.

Güney Koreli üst yöneticilerden Kim Sang Tae ise Hatay'a ilk defa geldiklerini ve tahmin ettiklerinden daha güzel bulduklarını anlattı.

Hatay'a gerçekleştirilecek turların bölgenin potansiyeline bağlı olduğunu belirten Kim Sang Tae, "Şu anda sayıyla alakalı net bir şey söylemek zor. Ama bölgeyi görüp, potansiyele bakıp Kore'ye döndükten sonra tur çalışmalarımızı yapacağız. Şu anda düşündüğümüz haftada 30'ar kişilik 2 grup halinde. Eğer bölgedeki potansiyel düşündüğümüzden de yüksek çıkarsa bunu haftada 30'ar kişilik 3 grup da yapabiliriz." dedi.

PARTNERHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyorHerkes saçlarına hayrandı! Gerçek halini gören şoke oluyor
Bakan Soylu Sarıyer'de huzurevi sakinleriyle bayramlaştıBakan Soylu Sarıyer'de huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
Bakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştıBakan Soylu, huzurevi sakinleriyle bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gezi Güney Koreli hatay

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

AK Parti'den Hamza Dağ'ın 'Abdullah Gül haindir' sözlerine ilk yorum

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Defne Samyeli'nin foyası ortaya çıktı

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

Son dakika! Merkez Bankası'ndan Katar ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

İlginizi Çekebilir

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili gündem yaratacak iddia!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekonomimize saldırının, bayrağımıza saldırıdan farkı yok

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Gelin gerdeğe girmedi! Damat 2 gün sonra hayatının şokunu yaşadı

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Mehmet Barlas: ABD bir ülkeyle savaşmaya karar verdiğinde eşcinsel bombası atmayı planlar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Türkiye ABD'nin hukuksuz kararını DTÖ'ye şikayet etti

Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Ankara'daki saldırıyla ilgili gözaltı

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

Acı bilanço! Yollar kan gölüne döndü!

İstanbul'da korkutan yangın!

İstanbul'da korkutan yangın!

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Uşak’ta feci kaza: 9 yaralı

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

Kocaeli Tarım ve Orman Müdürü İlhan Özel feci şekilde can verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.