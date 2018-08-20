Güney Koreli blogger ve üst yöneticiler Hatay'da

Hatay ile Adıyaman Kültür ve Turizm İl Müdürlüklerinin organizasyonu, Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürlüğü'nün katkılarıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bir grup Güney Koreli blogger ve turizm şirketi üst yöneticisi (CEO) Hatay'a geldi.

Hatay'da tarihi ve turistik yerleri gezen Güney Koreliler, kentin yöresel yemek ve tatlılarının yapılışlarını izledi, tatlarına baktı.

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, hedeflerinin bin Güney Koreli turisti Türkiye'ye getirmek olduğunu söyledi.

Misafirler için 2 günlük bir program hazırladıklarını ifade eden Işıkgör, şöyle konuştu:

"Bu programda bütün kültürel eserlerimizi gezdireceğiz. Başta müzemiz St. Pierre, Titus tüneli, St. Simon, Habib-i Neccar Cami, Uzun Çarşımız olmak üzere bütün eserlerimizi göstermek istiyoruz. Ve bir de doğa rotası yaptık. Batıayaz noktasından, Vakıflı'dan Titus tüneline götüreceğiz. Oradan da Akdeniz'i görmelerini sağlayacağız. Akşam dönüşte de St. Simon manastırında Akdeniz'in güzel gün batımını izleteceğiz."

Türk Hava Yolları Adıyaman Müdürü Muhammed Akif Hamidi de iki yıllık projeleri sonunda Güney Koreli bin yolcuyu Türkiye'ye getireceklerini ve Hatay'dan başlayarak, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adıyaman'da bitecek şekilde gezi programı gerçekleştireceklerini belirtti.