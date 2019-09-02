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Güney Koreli bloggerlar Eskişehir turizmi için geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:13 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR Valiliği, her yıl yurt dışına turizm amacıyla seyahat ettiği belirtilen 32 milyon Güney Koreli turisti kente çekmek için kalkınma ajansı destekli proje başlattı.

Güney Koreli bloggerlar Eskişehir turizmi için geldi

Engin ÖZMEN/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR Valiliği, her yıl yurt dışına turizm amacıyla seyahat ettiği belirtilen 32 milyon Güney Koreli turisti kente çekmek için kalkınma ajansı destekli proje başlattı. Güney Koreli 9 ünlü bloggerı 4 günlüğüne Eskişehir’e getiren valilik, tarihi ve turistlik alanlarda gezi düzenleyerek kentin tanımını yaptı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, 51 milyon nüfusu olan ve her yıl yurt dışına turizm amacıyla seyahat ettiği belirtilen 32 milyon Güney Koreli turisti kente çekmek proje hazırlattı. Eskişehir Valiliği, AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafından hazırlanan ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen proje kapsamında Güney Koreli 9 ünlü turizm bloggerı Eskişehir’e geldi. Eskişehir Valiliği’nin hazırladığı 4 günlük gezi programına katılan Güney Koreli bloggerlar kent merkezinin yanı sıra, İnönü ilçesinde bulunan planör ve yamaç paraşütü havacılık eğitim merkezini, Seyitgazi ve Han ilçeleriyle Frig Vadisi’ni, Çifteler ilçesindeki Sakaryabaşı mevkiindeki su altı dalış ve doğa sporları merkezini ve Mahmudiye ilçesindeki at çiftliklerini gezdi. Bol bol fotoğraf çekerek tarihi alanlarla ilgili bilgi alan Güney Koreli bloggerlar, yaşadıkları turizm deneyimlerini internet sayfalarında paylaştı.
Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Güney Koreli bloggerların kentten oldukça memnun bir şekilde ayrıldıklarını belirterek, “Eskişehir, geçmişten gelen tarihi ve kültürel zenginlerine bugüne kadar sahip çıkmış önemli bir şehir. Biz de Eskişehir Valiliği olarak bu proje kapsamında var olan turizm potansiyelimizi daha çok artırmak için çeşitli çalışmalar başlattık. Bu amaçla kültür turizmine büyük õnem veren Güney Koreli turistleri Eskişehir' de görmek istiyoruz. Kore 51 milyon nüfusa sahip her yıl yurt dışına turizm amacıyla seyahat eden 32 milyon kişi var. Onları şehrimize çekerek turizmi daha da canlandırmayı hedefliyoruz” dedi.

FOTOĞRAFLI

Güney Koreli bloggerlar Eskişehir turizmi için geldiGüney Koreli bloggerlar Eskişehir turizmi için geldiGüney Koreli bloggerlar Eskişehir turizmi için geldiGüney Koreli bloggerlar Eskişehir turizmi için geldi

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