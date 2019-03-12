HABER

Güney Koreli çocuk, İstiklal Marşı’nı ezbere okudu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 17:46 | Son Güncelleme

BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde, ailesiyle 6 yıldır oturan Güney Koreli Sinyap Oih (10), İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü için düzenlenen törende İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını da ezbere okuyarak alkış aldı.

Güney Koreli çocuk, İstiklal Marşı’nı ezbere okudu

Fatma Savaş İNAL/BOZÜYÜK (Bilecik), (DHA)- BİLECİK’in Bozüyük ilçesinde, ailesiyle 6 yıldır oturan Güney Koreli Sinyap Oih (10), İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü için düzenlenen törende İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını da ezbere okuyarak alkış aldı.
İstiklal Marşı'nın Kabulünün 98’inci yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 83’üncü yıl dönümü nedeniyle Arif Nihat Asya Ortaokulu tarafından program hazırlandı. Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi’ndeki törene Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Öğrencilerin oratoryo gösterinin ardından 6 yıl önce ailesiyle Türkiye’ye yerleşerek Bilecik’in Bozüyük ilçesinde yerleşen Dodurga İlkokulu öğrencisi Sinyap Oih, sahneye çıktı ve İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okudu. Ayakta alkışlanan Oih’in İstiklal Marşı’nı ezbere okuması takdir topladı. Programın sonunda ilçe genelindeki yarışmalarda dereceye girenlere ödüllere ödülleri verildi.

FOTOĞRAFLI

Güney Koreli çocuk, İstiklal Marşı’nı ezbere okuduGüney Koreli çocuk, İstiklal Marşı’nı ezbere okuduGüney Koreli çocuk, İstiklal Marşı’nı ezbere okuduGüney Koreli çocuk, İstiklal Marşı’nı ezbere okudu

PARTNER 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi... 28 kiloya kadar düştü, 5 kez ölümden döndü! Ama şimdi...
"Albatros Parkı, Büyükçekmece'nin millet bahçesi olacak""Albatros Parkı, Büyükçekmece'nin millet bahçesi olacak"
Osmangazi’de açık pazar yerleri tarih oluyorOsmangazi’de açık pazar yerleri tarih oluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

'10 yaşından beri kızların üstündeyim' dedi ve...

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Mansur Yavaş'tan iddialar hakkında açıklama

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

Erdoğan: Günde 1 milyon 700 bin yolcu taşıyacak

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Uzman çavuşun şoke eden ölümü! Eşi sinir krizi geçirdi

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı! Çok kuvvetli olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da 23 yaşındaki genç tabancayla vurulmuş olarak bulundu

'Özür dilerim, hakkınızı helal edin' Yürek burkan olay!

Erzincan'da muhtarlık kavgası ölümle bitti

Seçime kan bulaştı! Aday öldü, 2 kişi yaralandı

Kuzenini işte böyle öldürdü

Kuzenine kurşun yağdırdı! Dehşet anları kamerada

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yerinin önüne gidip kendini yakmaya kalktı

7.5 milyon yıllık fosiller sergilenmeye başlandı

7.5 milyon yıllık fosiller sergilenmeye başlandı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

Kocaeli'de camilerde siren çaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.