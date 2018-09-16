Güney Koreli ekip zirve öncesi Kuzey Kore'de

Güney Kore'den 93 kişilik bir heyet, gelecek hafta düzenlenmesi beklenen Koreler arası zirve öncesi Kuzey Kore'ye geçti.
Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında 18-20 Eylül'de yapılması planlanan zirve öncesinde, hükümet yetkilileri, teknolojiyle ilgili personel ve gazetecilerden oluşan 93 kişilik öncü ekip, çoğu lojistik olmak üzere hazırlıklar yapmak için 19 otobüsle Kuzey Kore'ye gitti.
Heyete başkanlık eden, birleşme politikasından sorumlu devlet başkanlığı sekreteri Suh Ho, ziyaret öncesi basına yaptığı açıklamada, öncü heyetin liderler arası zirve öncesi hazırlıkları kontrol edeceğini belirtti.
Moon'un, salı günü, Sarı Deniz üzerinden direkt uçuş rotasını kullanarak Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a gitmesi bekleniyor.
- Kuzey-Güney yakınlaşması
Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya gelmişti. Zirve sonunda yayımlanan ortak açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan tamamen arındırılması ve mevcut ateşkesin kalıcı bir barış anlaşmasına dönüştürülmesi için görüşmelere başlama konusunda anlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.
Moon ve Kim, nisan ayında yapılan tarihi zirvenin ardından 26 Mayıs'ta da bir araya gelmiş ve ülkeleri arasındaki barış sürecini ele almıştı. İki liderin 18-20 Eylül'de, bu yılki üçüncü yüz yüze görüşmeyi yapması planlanıyor.
Kuzey Kore ve Güney Kore, 8 Eylül'de, Panmunjom Ateşkes Köyü'nde düzenlenen tarihi zirvede kabul edilen deklarasyonun Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yayımlanması için başvuruda bulunmuştu.
Diğer yandan, Güney Kore ile Kuzey Kore, cuma günü, sınır kenti Kaesong'da ortak irtibat bürosu açmıştı.
Güney Koreli milletvekilleri ve iş adamları dahil her iki taraftan 50'şer kişinin katıldığı Kaesong'daki törende Güney Kore Birleşme Bakanı Ço Myoung Gyon, "İrtibat bürosunun açılmasıyla, Kuzey ve Güney artık tarafların 365 gün iletişim kurabileceği bir sistemle donatıldı." diye konuşmuştu.
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