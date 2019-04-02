Güney Koreli fotoğrafçı ve blogger’lar Adıyaman’ı fotoğrafladı

Güney Kore’den gelen ve Adıyaman’da çiğ köfte yoğurarak ‘Fahri Çiğ Köfte Ustası’ belgesi alan ünlü blogger’lar ve fotoğrafçılar kentin tarihi ve turistik mekanlarını fotoğrafladı.

National Geographic Traveler’ın fotoğrafçıları ve ünlü blogger’lar Adıyaman’ı fotoğrafladı. Güney Kore’den Adıyaman’a gelen ünlü blogger ve fotoğrafçılar Adıyaman’ın tarihi ve turistik yerlerinin yanında doğal güzelliklerinin fotoğrafını çekti.

Türk Hava Yolları Seul Müdürlüğü ile Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’den 4 kişilik ekip Seul’e giderek burada seyahat acenteleri ve turist operatörleriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Daha sonra ise Kore’den 10 blogger Türkiye’ye gelerek Adıyaman, Gaziantep ve Şanlıurfa’yı gezdi.

Bu programların ardından son olarak National Geographic Traveler’ın fotoğrafçıları ve ünlü blogger’ların içinde bulunduğu 8 kişilik ekip Adıyaman’a gelerek kentin tarihi ve turistik yerlerini fotoğrafladı. Ekip, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve Kommagene Uygarlığı’nda ‘tanrılar tahtı’ olarak kabul edilen Nemrut Dağı başta olmak üzere Perre Antik Kent, Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Arsemia Ören Yeri ve Karakuş Tümülüsünü gezdi. Blogger ve fotoğrafçılar özelikle karlar altındaki Nemrut Dağı’ndaki heykellere hayran kaldı. Zirveye çıkış ve inişte kar nedeniyle zorlanan Koreliler karda kayarak zorluğu eğlenceye dönüştürdü.

Ekibe Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci ve THY Adıyaman Müdürü Akif Hamidi eşlik etti. Ekinci projeden bahsederek, "Burada çekilmiş olan fotoğraflar Güney Kore’de National Geographic dergisinde bir yarışmaya tabi tutulacak. Dergide yayınlanacak ve ilk 3’e giren fotoğraflara ödüller verilecek” dedi.

Ekinci, ödüllerin ise 5 bin dolarlık tatil hediye çeki ve Türkiye’ye uçak bileti olacağını aktardı.

National Geographic Traveler’in fotoğrafçısı Sunyoung Park, "Kore’deki okuyucularımıza Nemrut Dağı ve Adıyaman ile alakalı bilgilendirmek için 7 blogger ve fotoğrafçılarla birlikte buraya geldik. Burada Adıyaman bölgesini gezerek, Adıyaman bölgesine dair dergimizde yazı yayınlamayı planlıyoruz. Buraya gelmeden önce hava ile alakalı bir araştırma yapmıştık. Havanın iyi olacağını düşünüyorduk ve bütün planları bunun üzerine yaptık. Ancak bizi yağmur karşıladı. Biz biraz endişelendik. Fakat daha sonra bölgeleri gezerken yağmurunda getirdiği güzellikler görüntüledik. Aynı zamanda Kommagene Uygarlığının ne kadar büyük bir uygarlık olduğunu, geriye kalan eserlerin görüntülemek fırsatı bulduk. Nemrut’a çıkarken kardan dolayı biraz endişeye düşmüş olsak da yine buranın kar ile ayrı bir güzelliği var” dedi.

Donghyun Kim ise Adıyaman’daki tarihi ve doğal güzellikleri fotoğraflayıp Kore’deki okuyuculara tanıtmak için geldiklerini belirterek, “Adıyaman’ın köklü bir tarihe olmasından dolayı biz de burada çok güzel fotoğraflar çektik. Adıyaman’da çok güzel tarihi yerler var. Yağmurlu havanın ayrı bir güzelliği var ve biz bunu fotoğrafladık” ifadelerini kullandı.

Günün sonunda kendileri için düzenlenen yemek etkinliğine katılan Koreli ekip burada çiğ köfte yoğurdu. Çiğ köfte yoğuran Korelilere ‘Fahri Çöğ Köfte Ustası’ belgesi verildi.