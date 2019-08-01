Güney Koreli Hyesung Lee'den tarihi haritalara, modern yorum

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA) - BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde yaşayan Güney Koreli Rus dili öğretmeni Dr. Hyesung Lee, kumaş parçaları, perde, çuval gibi materyaller kullanarak farklı şekillerde haritalar işliyor. Dr. Hyesung Lee'nin haritaları arasında zeytin çuvalından yapışmış bir Babil haritasının yanı sıra, Güney Kore’nin başkenti Seul’un eski bir haritası da bulunuyor.

Ayvalık'ta yaşayan fotoğraf sanatçısı Arif Aşçı'nın eşi, Güney Koreli Hyesung Lee, hobi olarak eski dönemlerde oluşturulan haritalardan ilham alarak, çeşitli materyallerle yeniden tasarlıyor. 7 yıldır Ayvalık’ta yaşayan Hyesung Lee, Kore usulünde perde yaparak başladığı çalışmalarını haritalarla farklı bir boyuta taşıdı. Haritalarının ana malzemesi olarak, renklendirdiği kumaş çeşitlerini kullanan Lee, ip, boncuk, tel fermuar, kâğıt, düğme, metalik kumaş ve zeytin çuvalı gibi materyallere de yer veriyor. Çuval iplerini tellere sararak nehirler, parlak koli bantlarından göller, fermuarları kullanarak sıradağlar oluşturan Lee, hayal gücü, tasarım yeteneği ve el becerisini birleştirdiği haritalara aylarca uğraşarak adeta hayat veriyor. Şu ana kadar farklı ebatlarda 31 harita tasarlayan Lee, Türkiye haritası ile Piri Reis’in Ayvalık ve İstanbul haritaları üzerinde çalışıyor.

Dr. Hyesung Lee’nin, tasarladığı haritalar arasında, 12. yüzyıla ait Çin ve 14. yüzyıla ait Kore Gök haritaları, 12. yüzyıl coğrafya ve harita üstatlarından Ebû Abdullah Muhammed Bin İdrîsî, Afganistan’ın kuzeyinde yer alan eski bir yerleşim yeri olan Balkh Haritası, 10. yüzyıla ait Al İstakhri, dil bilimci ve haritacı İbni Al Wardi, Kaşgârlı Mahmud'un Divan-ü Lugat't-Türk adlı eserine ilave ettiği ilk Türk Dünya Haritası yer alıyor. Ayrıca, Abbasi Halifesi El-Memun’un emriyle birçok astronom ve coğrafyacı tarafından yapılan ve kaybolduğu düşünülen, coğrafya tarihinin meşhur dünya haritası, Pietro Vesconte’nin Ortaçağ'daki, en eski imzalı ve tarihli deniz grafiği olan 1311 Portolan Haritası, Hereford’un 1300’lü yıllara ait İngiltere, Beatus, Kore’nin Seul Kenti ile M.Ö. 2200’lere ait Kerkük yakınındaki Yorgan Tepe’de bulunan Babil Haritası yer alıyor.

HARİTALAR İÇİN GÜNDE 10 SAATLİK ÇALIŞMA

Herhangi bir mekânın ve mekân üzerindeki seçilmiş olan bilgilerin semboller aracılığıyla bir düzlem üzerine aktarılması olan haritaların bir felsefesi olduğuna dikkat çeken Dr. Hyesung Lee, “Hayal ve gerçek bir arada verilmiş. Kurgu değil hikâyeler var. Haritalara bakınca o dönem yaşamış insanları ve hikâyelerini görüyorum. Bizim için bu haritalar sadece yer ama onlar için tarihi de var. Zaman ve uzay aynı yerde. Şimdiki haritalarda biz ne görüyorsak onu koyuyoruz ama eski haritalara göre yetersiz ve fakir olduklarını düşünüyorum” dedi.

'HARİTA BANA HANGİ MALZEMEYİ KULLANACAĞIMI SÖYLÜYOR'

Orijinaline uygun olarak yuvarlak şekilde, farklı ebatlarda haritalara ağırlık veren Lee, “Kore tarzı perde yapmaya başladım. İlk sergimde kumaş üzerine çeşitli çalışmalarım yer aldı. Sonra Kore ve Çin gök haritalarını gördüm, ilgimi çekti. İnternette harita yazıp çıkanlar arasından fikir verenleri seçtim. Eski Müslüman haritaları ile çalışmaya başladım. Piri Reis haritalarını gördüm. Çok heyecan verici. Enteresan. Harita yaratıcılık imkânı veriyor. Harita bana hangi malzemeyi kullanacağımı söylüyor" diye konuştu.

Kore Üniversitesi ve Volvolgrad’ta kültür sosyolojisi dersleri veren Lee, kumaş ve farklı materyallerle yaptığı haritalara ait sergisini, 6 Aralık’ta Ankara’da Kore Kültür Merkezi’nde açacak.