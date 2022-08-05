HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Güney Koreli K-Pop grubu BTS askerliğini yaparken de konser verebilecek

Güney Koreli K-Pop grubu BTS askerliğini yaparken de konser verebilecek

04.08.2022 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Kore Savunma Bakanı, ülkenin önde gelen pop müzik gruplarından BTS’in üyelerinin askerlik hizmetini yapmalarının konser vermelerine engel olmayacağını açıkladı.

Güney Koreli K-Pop grubu BTS askerliğini yaparken de konser verebilecek

Güney Kore Savunma Bakanı, ülkenin önde gelen pop müzik gruplarından BTS’in üyelerinin askerlik hizmetini yapmalarının konser vermelerine engel olmayacağını açıkladı.

Güney Kore vatandaşı olan 18-28 yaş arasındaki tüm erkeklerin 20 ay süreyle mecburi askeri hizmette bulunmaları gerekiyor.

Daha önce BTS üyelerine bir istisna yapılmış ve 30 yaşına dek askerliklerini erteleyebilecekleri belirtilmişti.

K-Pop grubunun en yaşlı üyesi olan Jin önümüzdeki yıl 30’uncu yaşını dolduracak, bu nedenle de konu Güney Kore’de yeniden tartışılmaya başlandı.

Hatta parlamentoda askerlik hizmetinin üç haftaya düşürülmesi üzerine oturumlar da yapıldı.

Savunma Bakanı Lee Jong-sup, “BTS üyelerinin askerlik hizmetlerini yaparken konser de verebilmelerinin bir yolu bulunacak,” diye konuştu.

Güney Kore’nin nükleer silahlara sahip olduğu düşünülen komşusu Kuzey Kore’ye karşı savunulması ülkedeki en önemli güvenlik sorunu, bu nedenle tüm erkeklerin askeri tedrisattan geçmeleri mecburi tutuluyor.

Yıllar içerisinde bazı Güney Koreliler askerlik hizmetinden muaf tutulmuş ya da daha kısa dönem askerlik yapmalarına imkân tanınmıştı.

Bunlar arasında Olimpiyat Oyunları’nda yarışıp madalya kazanan atletler, çeşitli yarışmalarda dereceler almış klasik müzik sanatçıları ve dansçılar bulunuyor.

Tottenham futbol takımı oyuncularından Son Heung-min de 2020’de üç haftalık askerlik hizmetini tamamlamıştı.

Son’a bu imtiyaz, 2018 Asya Oyunları’nı Güney Kore takımının kazanmasını sağlaması üzerine tanınmıştı.

KÜLTÜR ELÇİLERİ

K-pop grubu BTS Haziran ayında kişisel gelişimleri için bir süre solo projeler üzerinde çalışacaklarını, ama grubun dağılmadığını açıklamıştı.

BTS, Kore kültürünün dünya geneline yayılmasında en büyük etkiye sahip olan kültür elçilerinden biri olarak tanımlanıyor.

Oxford sözlüğü geçen yıl son baskısına 26 Korece kelime ekleyeceğini açıklamıştı.

Müzik endüstrisinin verilerine göre, BTS 2021 yılının dünya genelinde en çok satan müzik grubu olmuştu.

Geçen yıl Amerikan Müzik Ödülleri’nde “Yılın Sanatçısı” ödülünü kazanan grup, bu ödüle layık görülen ilk Asyalı grup olma unvanına da sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hayatını bahçe hortumuyla kurtardı! 'Hayretler içinde kalanlar var'Hayatını bahçe hortumuyla kurtardı! 'Hayretler içinde kalanlar var'
Türkiye'nin konuştuğu yayınevinden iddialara dikkat çeken yanıt!Türkiye'nin konuştuğu yayınevinden iddialara dikkat çeken yanıt!
ÖSYM Başkanı duyurdu: KPSS sınavı iptal edildi!ÖSYM Başkanı duyurdu: KPSS sınavı iptal edildi!
Anahtar Kelimeler:
askerlik Güney Kore
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Benzin fiyatlarında aylar sonra bir ilk! İndirim...

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu! 'Gelinim ile cinsel ilişkim...'

En fazla döviz alan iller belli oldu!

En fazla döviz alan iller belli oldu!

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

KPSS skandalı sonrası çarpıcı itiraf: "Full çıkardım"

Özdağ ile Uzun arasındaki tartışma gündeme oturdu

Özdağ ile Uzun arasındaki tartışma gündeme oturdu

ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!

ABD'yi hedefe koyup tüm köprüleri attılar!

İlginizi Çekebilir

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Şartları tek tek anlattı! “Kocam için metres kiralamak...”

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Trende uyum sağladı! Cesur paylaşımı tam not aldı

Trende uyum sağladı! Cesur paylaşımı tam not aldı

Düğün davetiyesinde fiyat verdi! Konuklardan para istedi

Düğün davetiyesinde fiyat verdi! Konuklardan para istedi

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.