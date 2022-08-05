Güney Koreli K-Pop grubu BTS askerliğini yaparken de konser verebilecek

Güney Kore Savunma Bakanı, ülkenin önde gelen pop müzik gruplarından BTS’in üyelerinin askerlik hizmetini yapmalarının konser vermelerine engel olmayacağını açıkladı.

Güney Kore vatandaşı olan 18-28 yaş arasındaki tüm erkeklerin 20 ay süreyle mecburi askeri hizmette bulunmaları gerekiyor.

Daha önce BTS üyelerine bir istisna yapılmış ve 30 yaşına dek askerliklerini erteleyebilecekleri belirtilmişti.

K-Pop grubunun en yaşlı üyesi olan Jin önümüzdeki yıl 30’uncu yaşını dolduracak, bu nedenle de konu Güney Kore’de yeniden tartışılmaya başlandı.

Hatta parlamentoda askerlik hizmetinin üç haftaya düşürülmesi üzerine oturumlar da yapıldı.

Savunma Bakanı Lee Jong-sup, “BTS üyelerinin askerlik hizmetlerini yaparken konser de verebilmelerinin bir yolu bulunacak,” diye konuştu.

Güney Kore’nin nükleer silahlara sahip olduğu düşünülen komşusu Kuzey Kore’ye karşı savunulması ülkedeki en önemli güvenlik sorunu, bu nedenle tüm erkeklerin askeri tedrisattan geçmeleri mecburi tutuluyor.

Yıllar içerisinde bazı Güney Koreliler askerlik hizmetinden muaf tutulmuş ya da daha kısa dönem askerlik yapmalarına imkân tanınmıştı.

Bunlar arasında Olimpiyat Oyunları’nda yarışıp madalya kazanan atletler, çeşitli yarışmalarda dereceler almış klasik müzik sanatçıları ve dansçılar bulunuyor.

Tottenham futbol takımı oyuncularından Son Heung-min de 2020’de üç haftalık askerlik hizmetini tamamlamıştı.

Son’a bu imtiyaz, 2018 Asya Oyunları’nı Güney Kore takımının kazanmasını sağlaması üzerine tanınmıştı.

KÜLTÜR ELÇİLERİ

K-pop grubu BTS Haziran ayında kişisel gelişimleri için bir süre solo projeler üzerinde çalışacaklarını, ama grubun dağılmadığını açıklamıştı.

BTS, Kore kültürünün dünya geneline yayılmasında en büyük etkiye sahip olan kültür elçilerinden biri olarak tanımlanıyor.

Oxford sözlüğü geçen yıl son baskısına 26 Korece kelime ekleyeceğini açıklamıştı.

Müzik endüstrisinin verilerine göre, BTS 2021 yılının dünya genelinde en çok satan müzik grubu olmuştu.

Geçen yıl Amerikan Müzik Ödülleri’nde “Yılın Sanatçısı” ödülünü kazanan grup, bu ödüle layık görülen ilk Asyalı grup olma unvanına da sahip.

