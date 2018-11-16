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Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Bursa'da sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 04:53 | Son Güncelleme

Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Bursa'da sahne aldı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) bu haftaki konserinde Güney Koreli keman sanatçısı Soyoung Yoon'u konuk etti.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde verilen konseri Polonyalı orkestra şefi Marek Pijarowski yönetti.

"Queen Elizabeth", "Wieniawski" gibi birçok keman yarışmasında birincilik alarak müzik otoritelerinin dikkatini çeken Soyoung, Bursalı sanatseverlerin beğenisini de kazandı.

Konserde Soyoung, Dimitri Şostakoviç'in "Keman Konçertosu no:1" ve Antonin Dvorak'ın "Senfoni no:8" gibi eserlerini BBDSO eşliğinde sundu.

Gecenin sonunda çiçek takdim edilen Soyoung Yoon ve Marek Pijarowski'nin performansı sanatseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) Marek Pijarowski Soyoung Yoon

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