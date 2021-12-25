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  4. Güney Koreli Kim, Kuzey Koreli lider Kim'i taklit etti, ortalık karıştı! Ölüm tehditleri alıyor

Güney Koreli Kim, Kuzey Koreli lider Kim'i taklit etti, ortalık karıştı! Ölüm tehditleri alıyor

25.12.2021 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kore devlet başkanı Kim Jong-un'a benzerliğiyle dikkat çeken bir Güney Koreli, ölüm tehditleri alıyor. Kim Ming-yong adındaki Güney Koreli ''Kuzey'den sık sık ''Liderimizle alay edemezsin şeklinde ölüm tehditleri alıyorum ancak biraz gülmek onlara iyi gelecektir'' diyor.

Güney Koreli Kim, Kuzey Koreli lider Kim'i taklit etti, ortalık karıştı! Ölüm tehditleri alıyor

Kim Jong-un babasının ölümünden bu yana 10 yıldır Kuzey Kore'de devlet başkanlığı yapıyor ancak Kim halkına uyguladığı yasaklarla hemen hemen her gün konuşuluyor.
Yaptıklarıyla dünya medyasında manşet olan Kim bu kez Güney Koreli taklidiyle gündeme geldi. Kim Ming-yong adındaki Güney Koreli, sık sık YouTube kanalında Kim ile alay ediyor uyguladığı tuhaf kararları eleştiriyor.

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''BİRAZ GÜLMEK ONLARA İYİ GELECEK''

Güney Korelinin saç kesimi bile Kuzey Koreli liderle aynı. Ancak Dragon olarak da tanınan Güneyli Kim, liderleriyle dalha geçildiği için Kuzey'den ölüm tehditleri alıyor. ABD'deki CBS News'e konuşan Ming-yong ölüm tehditlerinin kendisini korkkuttuğunu ancak yine de eleştirmeye ve alay etmeye devam edeceğini söyledi. Kim, ''biraz gülmek onlara iyi gelecektir'' diyor.

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KUZEY KORE ACIMASIZ YASAKLARIYLA TANINIYOR

Kuzey Kore, acımasız yasaklarla tanınıyor. Ülkede geçen günlerde Squid Game izleyen kişiler infaz edilmiş, Kuzey Kore lideri deri trençkot giyiyor diye halkın deri giymesi yasaklanmıştı.

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Güney Kore Kuzey Kore
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