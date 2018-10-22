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Güney Koreli milletvekillerinden ihtilaflı adacıklara ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

Parlamento Eğitim Komitesi üyesi milletvekilleri, Japonya ile ihtilafa konu olan Doğu Denizi adacıklarına ziyarette bulundu

Güney Kore'de parlamentoda grubu bulunan partilerin milletvekillerinden oluşan heyet, Japonya ile egemenlik tartışmalarına konu olan Doğu Denizi'ndeki (Japon Denizi) bir grup adacığı ziyaret etti.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Parlamento Eğitim Komitesi üyesi milletvekilleri, Güney Kore'nin kontrolündeki, Korelilerin "Dokdo", Japonya'nın ise "Takeşima" olarak adlandırıp hak iddia ettiği ihtilaflı adalara ziyarette bulundu.

Japonya'nın adacıklar üzerindeki egemenlik iddialarına son vermesi gerektiğini belirten Komite Başkanı Lee Çan-yeol, "Japonya'da hükümet gelecek yıldan itibaren okullarda Dokdo'nun Japon toprağı olduğunun öğretilmesi talimatını verdi. Dokdo'nun Güney Kore toprağı olduğunu bir kez daha göstermek ve Japonya'nın saçma iddialarına son vermek üzere buradayız." dedi.

Komite üyelerinin ziyareti Güney Koreli milletvekillerinin 2016 yılından bu yana bölgeye yaptıkları ilk ziyaret oldu.

Japonya, Güney Kore'nin kontrolü altındaki ada grubunda 11 yıldır hak iddia ediyor.

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Doğu Denizi Güney Kore Japon Denizi

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