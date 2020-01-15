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  4. Güney Koreli öğrenciler, Yüksekovalı aileye misafir oldu

Güney Koreli öğrenciler, Yüksekovalı aileye misafir oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2020 10:19 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine gezmeye gelen Güney Koreli 3'ü, kız 4 üniversite öğrencisi, Çapa ailesine misafir oldu.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesine gezmeye gelen Güney Koreli 3'ü, kız 4 üniversite öğrencisi, Çapa ailesine misafir oldu. İlçede 2 gün kalan, Yüksekova'nın yöresel kıyafetlerini giyip, yemeklerini tadan öğrenciler, kendilerine gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.
Güney Kore'den İstanbul'a buradan da uçakla Van'a gelen üniversite öğrencileri Moon So Young (18), Lee Ju Yeon (22), Byun Jın Hee (24) ve Lee Byeong Chan (24) karayoluyla Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geçti. İlçeyi gezen öğrenciler, burada, dayısına ait bakkal dükkanı işleten Cevdet Çapa ile tanıştı. Çapa, Güney Koreli 4 turisti, evine davet etti. Babası, annesi ve kardeşleri ile birlikte yaşayan Çapa, Güney Koreli öğrencileri 2 gün evinde misafir etti.
Güney Koreli öğrenciler, burada yöresel kıyafetler giyip, ailenin kendilerine ikram ettiği yöresel yemeklerden yedi. Güney Koreli öğrencilerle tanışmaktan memnun olduğunu belirten Cevdet Çapa, "Akşam saatlerinde dükkana geldiklerinde nereye gideceklerini bilmiyorlardı. Ben de onları ailemle tanıştırdım. Yöresel kıyafetlerimizi ve yemeklerimizi çok beğendiler. Bol bol fotoğraf çektirdiler. Telefondaki çeviri dili ile de birbirimizi anlamaya çalıştık. Yaz aylarında yine geleceklerini söylediler. Misafirlerimizi rahat ettirmek için elimizden geleni yaptık" dedi.
Öğrenciler, kendilerine gösterilen misafirperverlik için aileye teşekkür etti. Türkiye'ye gezmeye geldiklerini, Yüksekova'yı çok beğendiklerini belirten Güney Koreli öğrenciler, ilçe halkının sıcakkanlı insanlar olduğunu söyledi.

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