Güney Koreli pop yıldızlarına toplu tecavüzden hapis

Cezalar hafif olduğu gerekçesiyle tepki gördü.Güney Koreli K-Pop yıldızları Jung Joon-young ve Choi Jong-hoon toplu tecavüz suçundan 6 ve 5 yıl hapis cezalarına mahkum edildi. Davaya bakan başkent Seul'deki mahkeme, sanıkların bilinci yerinde olmayan çok sayıda kadına tecavüz ettikleri ve bu anların görüntülerini internet ortamında paylaştıklarını tespit etti. Mahkeme sanıkların "cinsel ilişkiye rıza vardı" savunmalarını reddetti. Karar okunduğu sırada iki sanık da ağladı. Mahkeme ayrıca müzik yıldızlarının 80 saat süreyle cinsel şiddet suçlularına uygulanan terapi programına katılmalarına hükmetti.

Güney Kore'de Jung ve Choi'ya verilen cezalar hafif bulundu. Ülkenin en büyük internet portalı Naver'de yayımlanan bir afişte "Kurbanlar 60 yıl ızdırap içinde olacak, 6 yıl değil" ifadeleri kullanıldı. Bir başka ifade de ise, "Karar sırasında gözyaşlarına boğulduklarını duydum. Kubanlar hayat boyu gözyaşı dökecek" diye yazıldı.

Olay Güney Kore'de salgın derecesinde olan "cinsel içerikli gizli kamera suçları" arasında toplumda en fazla yankı bulan oldu. İddiaların ortaya çıkması kadınlarda büyük öfke uyandırırken düzenlenen protesto gösterilerinde "Benim hayatım senin pornon değil" mesajı verilmişti.

Güney Kore kökenli bir müzik olan K-Pop türünde oldukça popüler olan ikiliyle ilgili suçlamalar tesadüfen ortaya çıkmıştı. 2016'da çekildiği belirtilen tecavüz görüntüleri polisin eline bir başka K-Pop yıldızı olan Seungri ile ilgili yürütülen bir soruşturma sırasında geçmişti.

AFP,AP/GY,EC

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