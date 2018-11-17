Güney Koreli şair Ankara'da edebiyatseverlerle buluştu

Güney Koreli şair Ahn Do-hyun, Ankara'da düzenlenen bir seminerde edebiyatseverler ile buluştu.

Güney Kore Büyükelçiliğine bağlı Kore Kültür Merkezi, başkentte "Kore Edebiyatı Haftası" kapsamında edebiyat semineri düzenledi.

Ahn, burada yaptığı konuşmada, daha önce de "Gümüş Somon'un Büyük Yolculuğu" adlı kitabının tanıtımı için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'yi kendi ülkesi gibi benimsediğini ve yabancılık çekmediğini söyleyen Ahn, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahn, yaşadığı tecrübelerin, sanatını etkilediğini ifade ederek, "Eğer bunları yaşamasaydım, şu an yazdığım şeyler çok basit olurdu." dedi.

Şiir yazan bir insanın yeteneksizlikten korkmaması gerektiğini vurgulayan Ahn, sanatın öğrenildiğini ve geliştirildiğini söyledi.

Ahn, şiirin en büyük düşmanının sanatçının kendisini kalıplarla sınırlaması olduğunu ifade ederek, sınırların dışına çıkılması, yaşayan ve yeni ortaya çıkan bir dilin tercih edilmesi gerektiğini savundu.

Kendisinin "kömür şairi" olarak tanındığını söyleyen Ahn, bu şöhreti bir kömürün yanışını anlattığı şiiri ile kazandığını kaydetti.

Ahn, yazarın kendi hayal gücüne güvenmesi gerektiğini belirterek, iyi gözlem yapmanın ve derin düşünmenin şiir yazmadaki öneminden bahsetti.

Etkinlik sonrasında şair, katılımcılarla sohbet ederek kitaplarını imzaladı.

