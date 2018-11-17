HABER

Güney Koreli şair Ankara'da edebiyatseverlerle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 16:32 | Son Güncelleme

Güney Koreli şair Ankara'da edebiyatseverlerle buluştu

Güney Koreli şair Ahn Do-hyun, Ankara'da düzenlenen bir seminerde edebiyatseverler ile buluştu.

Güney Kore Büyükelçiliğine bağlı Kore Kültür Merkezi, başkentte "Kore Edebiyatı Haftası" kapsamında edebiyat semineri düzenledi.

Ahn, burada yaptığı konuşmada, daha önce de "Gümüş Somon'un Büyük Yolculuğu" adlı kitabının tanıtımı için Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Türkiye'yi kendi ülkesi gibi benimsediğini ve yabancılık çekmediğini söyleyen Ahn, Türkiye'de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ahn, yaşadığı tecrübelerin, sanatını etkilediğini ifade ederek, "Eğer bunları yaşamasaydım, şu an yazdığım şeyler çok basit olurdu." dedi.

Şiir yazan bir insanın yeteneksizlikten korkmaması gerektiğini vurgulayan Ahn, sanatın öğrenildiğini ve geliştirildiğini söyledi.

Ahn, şiirin en büyük düşmanının sanatçının kendisini kalıplarla sınırlaması olduğunu ifade ederek, sınırların dışına çıkılması, yaşayan ve yeni ortaya çıkan bir dilin tercih edilmesi gerektiğini savundu.

Kendisinin "kömür şairi" olarak tanındığını söyleyen Ahn, bu şöhreti bir kömürün yanışını anlattığı şiiri ile kazandığını kaydetti.

Ahn, yazarın kendi hayal gücüne güvenmesi gerektiğini belirterek, iyi gözlem yapmanın ve derin düşünmenin şiir yazmadaki öneminden bahsetti.

Etkinlik sonrasında şair, katılımcılarla sohbet ederek kitaplarını imzaladı.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Atatürk'e benzemediği iddia edilen heykel için müze sahibinden açıklamaAtatürk'e benzemediği iddia edilen heykel için müze sahibinden açıklama
Diyabete dikkat çekmek için yeşil elma dağıttılarDiyabete dikkat çekmek için yeşil elma dağıttılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ahn Do-hyun Ankara edebiyat Kore Kültür Merkezi

En Çok Okunan Haberler

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Emniyet müdürü, kızına ceza yazan polisi yanına çağırıp öyle bir şey yaptı ki...

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

Meteoroloji 17 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı! Sağanak ve kar yağışına dikkat!

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

'Büyüğümdür 'olmaz' diyemedim'

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Müslüm Gürses'in kardeşini babası mı öldürdü?

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Sabah ezanı ve namazı vakti değişti! 19 Kasım'dan itibaren uygulanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ters köşe yapabilir! Son Mart 2019 seçim anketi sonucunda sürpriz isim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Dikkat çeken seçim tahmini! AK Parti için gündemi sarsacak iddia!

Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor

Mersin Narenciye Festivali ile renkleniyor

Doğu'da kar esareti başladı

Doğu'da kar esareti başladı

Betül Tanbay serbest bırakıldı

Betül Tanbay serbest bırakıldı

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem Esenboğa'da başlıyor

Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem Esenboğa'da başlıyor

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

ABD Büyükelçiliği'nden gözaltına alınan akademisyenlerle ilgili açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.