HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Güney Koreli turist yine dolandırıldı! Herkes canlı yayında izleyince taksi durağının telefonları kilitlendi

Güney Koreli turist yine dolandırıldı! Herkes canlı yayında izleyince taksi durağının telefonları kilitlendi

20.08.2022 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'a turist olarak gelen sosyal medya fenomeni olan Güney Koreli kadın geçtiğimiz gün taksici tarafından dolandırılmıştı. Aynı kadın yine canlı yayın yaparken dolandırıldı. Kabataş'a geldiklerinde taksicinin telefonu çalarken, telefondaki kişi taksi şoförüne 'herkes durağı arıyor, kız canlı yayında" dedi. Bir süre sonra taksi şoförünü arayan bir başka kişi de yine herkesin durağı aradığını belirtti.

Güney Koreli turist yine dolandırıldı! Herkes canlı yayında izleyince taksi durağının telefonları kilitlendi

İstanbul'da canlı yayında taksicinin dolandırılmasıyla gündeme gelen Güney Koreli kadın turistten yine canlı yayındayken taksimetre açılmadan ücret alındı. Taksici taksimetreyi açmayarak kadından 200 lira istedi, daha sonra kadının itirazları üzerine ücreti 150 liraya indirdi. Tüm bu yaşananlar ise kadının 759 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayına yansıdı.

YİNE DOLANDIRILDI

"Jinnytty" ismiyle sosyal medyada yayınlar yapan kadından yine canlı yayındayken fazla para alındı. Güney Koreli kadın, Eyüpsultan Yeşilpınar'da dün bir eğlence merkezine gitti. Buradan çıkan kadın merkezin önünde bulunan taksicilere Galataport'a gitmek istediğini söyledi. Taksici, kadın daha taksiye binmeden 250 lira aldı.

Screenshot_9

"HERKES DURAĞI MI ARIYORMUŞ"

Kabataş'a geldiklerinde taksicinin telefonu çalarken, telefondaki kişi taksi şoförüne 'herkes durağı arıyor, kız canlı yayında" dedi. Bir süre sonra taksi şoförünü arayan bir başka kişi de yine herkesin durağı aradığını belirtti. Trafik yoğunlu nedeniyle taksiden erken inen kadın taksiciye 245 lira ödedi. Turist kadın taksiden inerek Galataport'a doğru gitti. Tüm bu yaşananlar yine kadının sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına yansıdı.

Screenshot_10

Screenshot_11

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazetecilerden geriye bu fotoğraflar kaldıGazetecilerden geriye bu fotoğraflar kaldı
AK Partili isimden dikkat çeken açıklama! Sayıştay kararına işaret etti: "Eğer öyle bir şey çıkarsa istifa ederim"AK Partili isimden dikkat çeken açıklama! Sayıştay kararına işaret etti: "Eğer öyle bir şey çıkarsa istifa ederim"
Yeni seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İYİ Parti bu kez...Yeni seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İYİ Parti bu kez...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul turist
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Ticaret Bakanlığı'ndan flaş karar: 1 Ekim'de başlıyor

Gaziantep'te katliam gibi kaza!

Gaziantep'te katliam gibi kaza!

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Nwakaeme Galatasaray'da! İşte ilk fotoğraf

Elazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndü

Elazığlı iş adamı banka hesabına baktığında şaşkına döndü

Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı

Hakimle sevgili çıkmıştı! Yeni skandal: Yazışmalar ortaya çıktı

Çıplak kadın, mahalleliyi isyan ettirdi: Her gün soyunuyor

Çıplak kadın, mahalleliyi isyan ettirdi: Her gün soyunuyor

İlginizi Çekebilir

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Hangimiz böyle olmadı ki? Çaresi buzdolabında gizli

Dünya yeni virüs için alarma geçti! Çocuklar için tehlike çanları çalıyor

Dünya yeni virüs için alarma geçti! Çocuklar için tehlike çanları çalıyor

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Uykusunda yanlışlıkla cinsel organını kesti

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Ofiste yakınlaşma gizli kameraya takıldı! Ortalık karıştı

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.