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Güney Koreli ünlü K-Pop grubu A.C.E, erik dalı oynadı! 15 bin kişi izledi

01.12.2020 12:00 | Son Güncelleme:
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Güney Kore’nin ünlü K-Pop Grubu A.C.E, Türk hayranlarını unutmadı. Güney Koreli grup, Kore Kültür Merkezi tarafından organize edilen program kapsamında online olarak Türk hayranlarıyla bir araya geldi.

Etkinlik sırasında K-Pop Idol Grubu A.C.E Türk hayranları için Erik Dalı oynadı. Erik dalına kendi tarzlarını da yansıtan A.C.E Grubunun dansı büyük ilgi gördü. . Güney Koreli grubunun canlı yayındaki performansını ise 15 bin kişi izledi.
Hayranlarının sorularını yanıtlayan A.C.E, en büyük ilk 3 dünya mutfağından biri olarak bilinen Türk mutfağına has tatlılar arasından baklava, lokum ve pişmaniyeyi tattı. Korona virüs pandemisinin tüm dünyada son bulmasının ardından mutlaka Türkiye’yi ziyaret etmek istediğini dile getirdi.

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Hayranlarının sorularını da yanıtlayan grup, Türk hayranlarının en çok sevdiği şarkılardan oluşan bir mini konser de verdi. A.C.E, Türk hayranlarının seçtiği “Favorite Boys”, “'Under Cover”, “Savage”, “If You Heard” parçalarını seslendirildi.
Öte yandan A.C.E, İzmir'de yaşanan deprem ve korona nedeniyle zor günler yaşayan Türk hayranlarına teselli ve destek mesajı verdi. Kore Kültür Merkezi Müdürü Kee Houng Park, "Düzenlenen A.C.E çevrimiçi hayran buluşmasının, Korona sebebi ile zor zamanlar geçirdiğimiz bu günlerde Türk hayranlarına teselli ve umut iletmek için bir fırsat olmasını diliyoruz” dedi.

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