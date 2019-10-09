HABER

Güney Koreliler Kastamonu’da Kore gazilerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 18:21 | Son Güncelleme

Kastamonu’ya gelen 9 Güney Kore vatandaşı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi’ni ziyaret ederek ülkeleri için yaptıkları fedakarlık dolayısıyla gazilere teşekkür etti.Kastamonu’nun tarihi ve kültürel mekanlarını gezmek için gelen Güney Koreliler, kentte ikamet eden hemşehrileri Sangwon Kim ve eşi ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi’ni ziyaret etti.

Güney Koreliler Kastamonu’da Kore gazilerini ziyaret etti

Kastamonu’ya gelen 9 Güney Kore vatandaşı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi’ni ziyaret ederek ülkeleri için yaptıkları fedakarlık dolayısıyla gazilere teşekkür etti.
Kastamonu’nun tarihi ve kültürel mekanlarını gezmek için gelen Güney Koreliler, kentte ikamet eden hemşehrileri Sangwon Kim ve eşi ile birlikte Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi’ni ziyaret etti. Ülkeleri için verdikleri mücadele dolayısıyla gazilere teşekkür eden Güney Koreliler, daha sonra gazilere plaket takdim etti.
Öğretmen olduğunu söyleyen Seongpii Joo, Kastamonu’ya arkadaşları ile birlikte geçmek için geldiklerini belirterek, “Geldiğimizde muharip gaziler derneği olduğunu öğrendik. Birde burada Kore gazisi olduğunu öğrendik. Onun için ziyaret edip, kendilerine teşekkür etmek istedik. Buradaki Kore gazisi amcalarımız sayesinde Güney Kore şimdiki durumunda. O yüzden teşekkür amacıyla buraya geldik” dedi.
Türkiye’nin kendileri için çok özel bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Seongpii Joo, “Ben çocukluğumdan beri Türkler hakkında ve Türk askeri hakkında çok şey öğrendim. Doğuştan itibaren herkes büyüklerinden ve çevresindeki insanlardan çok şeyler öğreniyor. Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişki normal bir ilişki değil. Biz Türkiye’yi kan kardeşi ülke olarak görüyoruz” diye konuştu.
Kendisinin de bir yıl süreyle Güney Kore’de görev yaptığını anlatan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkanı Ali Cesuroğlu ise, “Güney Korelileri çok sevdik. Çok iyi insanlar, çok çalışkan insanlar. Savaşın tahribatının ne olduğunu bizzat gözlerimle gördüm. Ne sıkıntılar çektiklerini biliyorum. Ona rağmen okumayı ve çok şey öğrenmeyi tercih eden insanlardır. Güney Kore’yi Türkiye’den sonra 2. ülkem olarak görüyorum” şeklinde konuştu.
Unutulmamanın güzel olduğunu vurgulayan Başkan Ali Cesuroğlu, şöyle konuştu: “Asıl beni memnun eden çok sevdiğimiz insanları yanımızda görmektir. Bu bakımdan çok mutluyum. Biz onların yanına gittik, şimdi onların çocukları bizi ziyarete geliyor. Onların buraya gelişi bizim için en büyük hediye. Unutamayacağım bir gün” dedi.
Ziyaretin ardından gaziler, Güney Koreli vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Güney Koreliler Kastamonu’da Kore gazilerini ziyaret etti

Güney Koreliler Kastamonu’da Kore gazilerini ziyaret etti

Güney Koreliler Kastamonu’da Kore gazilerini ziyaret etti

Güney Koreliler Kastamonu’da Kore gazilerini ziyaret etti

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
İncirlik hava Üssü'ne 4 savaş uçağı geldiİncirlik hava Üssü'ne 4 savaş uçağı geldi
TESK Başkanı Palandöken: “Teröre hiçbir zaman geçit yok”TESK Başkanı Palandöken: “Teröre hiçbir zaman geçit yok”
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

HDP binası önünde gerginlik! 'HDP'yi yakarım' Uçaklar operasyon için kalkınca...

Barış Pınarı Harekatı sonrasında internet ve GSM operatörleri de kapatıldı

İnternet ve GSM operatörleri kapatıldı

Şanlıurfa'da "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Şanlıurfa 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi!

Son dakika: Ceylanpınar ilçe merkezine havan mermisi, Nusaybin'e roket atıldı

Ceylanpınar'a havan, Nusaybin'e roket!

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar

Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.