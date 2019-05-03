Güney Kore'nin DMZ'deki kazı çalışmaları

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Kocasını bu halde yakaladı! Bakın ardından ne yaptı

Savunma Bakanlığından geçen ayın başlarında yapılan açıklamada, kazı çalışmalarında, Kore Savaşı'nda ölen askerlere ait aralarında matara ve kasketlerin de olduğu yaklaşık 2 bin parça eşyanın çıkarıldığı bildirilmişti.

Açıklamada ayrıca, kazı projesinin başlatıldığı geçen ayın başından bu yana toplam 92 parça kemik çıkarıldığı kaydedildi.

Kemik parçalarının kaç askere ait olduğunun henüz belirlenmediği ifade edilen açıklamada, ordunun kemiklerle ilgili ayrıntılı inceleme ve DNA analizi yapacağı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, DMZ'de yürütülen kazı çalışmalarında bu hafta, ordunun 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda ölen askerlere ait olduğu değerlendirilen 60 kemik parçasının bulunduğu belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için 1 Nisan'da başlattığı bağımsız kazı çalışmaları sırasında Kore Savaşı'nda ölen askerlere ait olduğu sanılan 60 kemik parçası buldu.

Açıklamada, kazıda eşyaların yanı sıra yaklaşık 160 kara mayını ve patlamamış mühimmat bulunduğu ve savaşta ölen bir askere ait olduğu sanılan 2 parça kol kemiğine ulaşıldığı bilgisi paylaşılmıştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, 1 Nisan'da, Kuzey Kore'nin daha önce mutabık kalındığı üzere iki ülke sınırındaki DMZ'deki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için ortak çalışma başlatılmasına yönelik çağrıya yanıt vermemesi üzerine ülkenin bağımsız bir kazı başlattığını duyurmuştu.

Seul'ün, kendi kazı personelinin listesini 6 Mart'ta Kuzey Kore'ye gönderdiği ancak Pyongyang yönetiminden henüz bir yanıt gelmediği kaydedilmişti.

Seul ve Pyongyang, geçen yıl, iki ülke arasındaki gerginliği azaltma ve güveni artırma amaçlı imzaladığı karşılıklı askeri anlaşma sırasında 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak üzere ortak bir proje yürütmeyi planlamıştı.

Ancak Pyongyang'ın, Seul’ün, kazıya ortak başlama yönündeki isteğini henüz kabul etmediği aktarılmıştı.

Güney Kore Savunma Bakanlığı, Kasım 2018'de, sınırdaki 3 kilometrelik asfaltsız yolun Kore Savaşı kalıntıları için yapılacak ortak kazı çalışmaları projesini desteklemek amacıyla birleştirildiğini duyurmuştu.

Güney Kore ve Kuzey Kore, geçen yıl ekim ayında DMZ'de kara mayınlarını temizlemeye başlamıştı. İki Kore, 20 günlük mayın temizlemeyi tamamlamıştı.

