Güney Kore'nin DMZ'deki kazı çalışmaları

Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile arasındaki Askerden Arındırılmış Bölge'deki (DMZ) Kore Savaşı kalıntılarını çıkarmak için 1 Nisan'da başlattığı bağımsız kazı çalışmaları sırasında son olarak, 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden askerlere ait olduğu sanılan binlerce eşya ve 100 parça kemik çıkardığı bildirildi.

Yonhap ajansının haberine göre, Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 28 Mayıs ve 6 Haziran tarihlerindeki kazı çalışmasında, 100 parça kemik ve bir savaş beratının da içinde olduğu 6 bin 641 eşyaya ulaşıldığı belirtildi.

Eşyalar arasında, bir cüzdanın içinden çıkan ve dönemin Güney Kore ordusu Genelkurmay Başkanı tarafından verildiği tahmin edilen savaş beratının ise yaşamını yitiren bir askerin kimliğinin tespit edilmesine yardımcı olabileceği aktarıldı.

Açıklamada, kazı projesinin başlatıldığı nisan ayı başından itibaren askerlerin, toplam 425 kemik parçası ve 29 bin 696 eşya bulduğu kaydedildi.

Kemik parçalarının kaç askere ait olduğunun henüz belirlenmediğinin ifade edildiği açıklamada, ordunun kemiklerle ilgili ayrıntılı inceleme ve DNA analizi yapacağı bildirildi.