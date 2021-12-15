HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Güney Kore’nin en büyük süt şirketi reklamında kadınları inek olarak gösterdiği için özür diledi

Güney Kore’nin en büyük süt şirketi reklamında kadınları inek olarak gösterdiği için özür diledi

15.12.2021 13:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuoyundan büyük tepki alan video, markanın YouTube kanalından kaldırıldı ancak internet kullanıcılarının filmi platforma tekrar yüklemesiyle reklam viral hale geldi.

Güney Kore’nin en büyük süt şirketi reklamında kadınları inek olarak gösterdiği için özür diledi

Güney Kore’nin en büyük süt şirketi Seoul Milk’in reklam filminde bir erkek, bir tarladaki kadınları gizlice kameraya çekiyor. Bu sırada kadınlar ineklere dönüşüyor.

Kamuoyundan büyük tepki alan video, markanın YouTube kanalından kaldırıldı ancak internet kullanıcılarının filmi platforma tekrar yüklemesiyle reklam sosyal medyada viral oldu.

Reklam filmi elinde bir kamerayla kırsalda gezinen bir erkeğin görüntüsüyle başlıyor.

Bir erkek, "Sonunda saf bir temizlik anında görüntülerini almayı başardık" diyor.

Bunu, erkeğin çalıların arkasında saklanmış, dereden su içip yoga yapan bir grup kadını kameraya kaydettiği görüntüsü izliyor.

Erkek yanlışlıkla ince bir dala basıp kadınlar korkutuyor ve bu anda kadınlar ineklere dönüşüyor.

Reklam, "Temiz su, organik yem, yüzde 100 saf Seoul Milk. Cheongyang'ın hoş doğasındaki organik bir çiftlikten organik süt." sözleriyle bitiyor.

Bazı izleyiciler filmdeki erkeğin bu davranışını ‘’molka’’ adı verilen minyatür kameraları kullanarak, insanların gizlice görüntülerini almak suçuyla kıyasladı.

‘"Seoul Milk’in ana şirketi Seoul Daire Cooperative, internet sistesinde yaptığı açıklamada, "Geçen ayın 29’unda paylaşılan süt reklamı ile ilgili rahatsızlık duyan herkesten özür diliyoruz" dedi.

Açıklamada ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Bu meseleyi çok ciddiye alıyoruz ve bu konuda bir iç izleme başlatacağız. Bu tip vakaların gelecekte yaşanmaması için gereken ekstra önlemleri alacağız. Başımızı özür dileyerek önümüze eğiyoruz."

Casus kamera suçları son yıllarda artışta

Reklam, Güney Kore’de cinsiyetçilik ve toplumsal cinsiyet duyarlılığı konularında ulusal bir tartışmayı tetikledi ancak eleştiriler kadınların inek olarak betimlenmesiyle lgili değil.

Gizli kamera anlamına gelen "molka" suçları Güney Kore’de kadınlar için spesifik bir sorun haline geldi. Güney Kore’de casus kamera suçları da son yıllarda artıyor.

Bu Seoul Milk’in yaptığı bir hata nedeniyle manşetlerde yer aldığı ilk haber de değil.

Firma, 2003 yılında nü modellerin birbirine yoğurt püskürttüğü bir gösteri düzenlemişti.

Seoul Milk’in pazarlama departmanı başkanı ve gösteride rol alan modeller müstehcenlik suçuyla cezaya çarptırılmıştı.

BBC Korece *Servisi'nden Hyojung Kim habere katkıda bulundu*

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Şiddet gerekçesiyle ayrılmıştı! Flaş açıklama Şiddet gerekçesiyle ayrılmıştı! Flaş açıklama
Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi Pansuman yaparken hastasına cinsel saldırıda bulundu! İç çamaşırını eşi getirdi
Eşinin ellerini baltayla kesen kocaya tazminat cezasıEşinin ellerini baltayla kesen kocaya tazminat cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

50 ilde otomobil stokçularına operasyon

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Cinsiyetini değiştirdi! Son hali dudak uçuklattı

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Ekrem İmamoğlu için sürpriz iddia...

Ekrem İmamoğlu için sürpriz iddia...

Önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

Önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

İlginizi Çekebilir

Fazla ısınan laptopların çaresi

Fazla ısınan laptopların çaresi

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

Tam çeyizlik 135 TL altı bardak setleri

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.