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Güney Kore'nin İran'dan petrol ithalatı şubatta arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:56 | Son Güncelleme

İran'dan ocak ayında 101 milyon dolarlık ham petrol ithal eden Güney Kore'nin ithalatı şubatta 476 milyon dolara yükseldi

Güney Kore'nin İran'dan ham petrol ithalatı şubatta bir önceki aya göre dört kattan fazla arttı.

Yonhap haber ajansının Güney Kore Gümrük İdaresi'nin verilerine dayandırdığı habere göre, İran'dan ocak ayında 101 milyon dolar değerinde günlük 54 bin varil ham petrol ithal eden Güney Kore'nin ithalatı şubatta 476 milyon dolara yükseldi.

Böylece Güney Kore'nin İran'dan ham petrol ithalatı ABD yaptırımlarından önceki seviye olan 539 milyon dolara yaklaştı ancak buna rağmen geçen yıl aynı döneme göre yüzde 13 azaldı. Güney Kore'nin, İran'dan geçen yıl şubat ayındaki ham petrol ithalatı 621 milyon dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Güney Kore, ABD'nin Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımları nedeniyle ağustosta petrol sevkiyatını sıfıra indirmişti. İran'a yönelik petrol yaptırımlarını kasım ayında devreye sokan Washington yönetimi, aralarında Güney Kore'nin de olduğu 8 ülkeye 6 aylığına muafiyet tanıdığını duyurmuştu.

Güney Koreli şirketler, 6 ay aradan sonra ocakta İran'dan petrol ithalatına yeniden başlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore İRAN petrol

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