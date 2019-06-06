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Güney Kore'nin Vietnam Büyükelçisi görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 17:49 | Son Güncelleme

Güney Kore'nin Vietnam Büyükelçisi görevden alındı

Güney Kore'nin Vietnam'daki Büyükelçisi Kim Do-hyun'un, rüşvetle mücadele yasasının ihlali ve diğer usulsüzlükler gerekçesiyle görevinden alındığı bildirildi.

Yonhap ajansının konuyla ilgili bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, geçen ekim ayında Vietnam'da bir golf sahasının açılış törenine katılan Güney Kore Hanoi Büyükelçisi Kim ve ailesinin, otelde konaklama ve uçak biletleri masrafları için usulsüz ödenek aldığı ileri sürüldü.

Büyükelçi Kim'in ayrıca, büyükelçilik çalışanlarına "kibirli ve otoriter" şekilde davranmakla suçlandığının aktarıldığı haberde, Güney Kore Dışişleri Bakanlığı'nın, Kim ile ilgili iddiaları ağır bir ceza önerisiyle, Merkez Disiplin Komitesine sevk ettiği kaydedildi.

Kaynağa göre, söz konusu komite, geçen ayın sonunda düzenlenen bir toplantıda Kim'in görevden alınmasına karar verdi ve karar, kısa süre önce büyükelçiye bildirildi.

53 yaşındaki Kim Do-hyun, Vietnam'daki büyükelçilik görevine geçen yıl nisan ayında atanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore'nin Hanoi Büyükelçisi Kim Do-hyun

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