Güney Kutbu'nda imparator penguenlere ait yeni üreme alanları tespit edildi

İmparator penguenlerle ilgili araştırmanın detayları ise Remote Sensing in Ecology and Conservation isimli bilimsel dergide yayımlandı.

İmparator penguenlerin yaşam döngüsü deniz buzu alanları bulabilmesine bağlı ve bu alanlar önümüzdeki yıllarda iklim değişikliği uzmanlarının tahmin ettiği hızla yok olursa bu tür de varlığını sürdürmekte zorlanacak.

Bu da Antarktika'da şu anda 278 bin 500 üreme yaşında penguen bulunduğu anlamına gelebilir.

Güney Kutbu'na ait uydu görüntülerinde imparator penguenlere ait yeni üreme alanları tespit edildi. Bu tespit doğal yaşam koruma grupları tarafından memnuniyetle karşılandı.

Bu uydunun kızıl ötesi görüntüleri Antarktika'da daha önce varlığından haberdar olunmayan 8 yeni penguen üreme alanını ortaya çıkardı ve ilaveten yüksek çözünürlüklü uzay görüntüleri alınmadan önce varlığından kuşkulanılan ama emin olunamayan üç alanın daha kullanıldığını belirledi.

Böylece sayısı 11'e ulaşan yeni üreme alanlarına 50'den 61'e kadar numara verildi. Yeni alanlardan ikisi Antarktika Yarıdaması bölgesinde, üçü kıtanın batısında ve altısı da doğuda.

Keşfedilen yeni üreme alanlarının tümü bilinen kolonilerin arasında. İmparator penguen gruplarının diğer gruplarla aralarına en az 100 kilometre mesafe koymaya eğilimli olduğu biliniyor. Yeni bulunan alanlar da bu mesafeyi koruyor.

Bir iyi bir de kötü haber

Dünya yörüngesinden tek tek penguenleri sayıp toplam nüfusu tesPit etmek mümkün değil. Fakat araştırmacılar kolonilerin büyüklüğünü, her bir grubun büyüklüğüne bakarak tahmin edebiliyor.

BBC'ye konuşan Britanya Antarktika Araştırmaları'ndan Dr Peter Fretwell, "Bu çok iyi bir haber çünkü düşündüğümüzden daha çok penguen olduğu anlaşılıyor" diyor ve ekliyor: