HABER

Güney Marmara'da havalar serinleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:14 | Son Güncelleme

Hava sıcaklıklarının yarından cumartesiye kadar 4 günlük süreçte Balıkesir'de 14, Bursa ve Yalova'da 13, Çanakkale'de 8 derece azalacağı öngörülüyor - Bursa ve Yalova'da cuma günü sağanak bekleniyor

Güney Marmara'da hava sıcaklıklarının cumartesi gününe kadar 8 ila 14 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Bursa'da yarın 32 dereceye çıkacak en yüksek hava sıcaklığı, perşembe 30, cuma 24, cumartesi de 19 dereceye düşecek.

Havanın yarın az bulutlu, perşembe ve cumartesi parçalı bulutlu geçeceği Bursa'da, cuma günü sağanak bekleniyor.

Balıkesir'de de hava sıcaklıklarında sert bir düşüş görülecek. Kentte yarın 34 dereceye yükselecek hava sıcaklığı, perşembe günü 30, cuma 22, cumartesi 20 dereceye gerileyecek. Hava yarın az bulutlu, takip eden 3 günde ise parçalı bulutlu geçecek.

Yalova'da da sıcaklıklarda 13 derecelik düşüş olacak. Bu kentte yarın 31 dereceye ulaşacak sıcaklık, perşembe günü 27, cuma 22, cumartesi 18 dereceye inecek. Havanın yarın parçalı, perşembe ve cumartesi az bulutlu seyredeceği Yalova'da, cuma günü için sağanak öngörülüyor.

Çanakkale'de sıcaklıklardaki azalma, Güney Marmara'nın diğer şehirlerine nispeten fazla olmayacak. Şehirde sıcaklıklar yarın ve perşembe günü 30, cuma ve cumartesi de 22 derecelerde seyredecek. Çanakkale'de havanın yarın az, diğer üç gün boyunca da parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü Kayseri'de tüyler ürperten cinayet! Kardeşinin yanında öldürdü
Aksaraylı gaziden 'Diyarbakır anneleri'ne destekAksaraylı gaziden 'Diyarbakır anneleri'ne destek
Askere gitmesine 20 gün kala dağa kaçırıldıAskere gitmesine 20 gün kala dağa kaçırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
az bulutlu hava sıcaklığı Meteoroloji parçalı bulutlu sağanak yağış

En Çok Okunan Haberler

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Çukur'a damga vuran cami sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Müge Anlı'da şok itiraf: Öldürüp attık...

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Operasyon başladı! Çok sayıda kişi hakkında yakalama kararı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

Kulp Belediyesi'ne kayyum atandı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

İmamoğlu'nun vaatlerindendi! Murat Ongun o sayıyı açıkladı

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Şaşkınlık yaşadılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Mübaşir rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

İstanbul'da korkunç olay! Böyle bulundu

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: HSK'dan yüksek yargı seçimi

HSK'dan yüksek yargı seçimi

25. Dönem POMEM giriş sınavı ön başvuru dönemi başladı: Başvuru şartları nedir?

25. dönem POMEM ön başvuru dönemi başladı!

HDP Diyarbakır il binası önündeki eyleme katılan aile sayısı 36'ya yükseldi

Askere gitmesine 20 gün kala dağa kaçırıldı

Adnan Oktar davası başladı

Adnan Oktar davası başladı

Burdur Valisi Hasan Şıldak'tan Salda Gölü açıklaması

Burdur Valisi'nden Salda Gölü açıklaması

Trafik kazalarında 8 ayda 1644 kişi hayatını kaybetti

Korkunç rakam! 1644 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.