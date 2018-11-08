"Güney Mısır DEAŞ Örgütü" davasında 18 müebbet

KAHİRE (AA) - Mısır'da mahkeme 2015 yılında "Güney Mısır DEAŞ" adı verilen örgüte üye olma suçlamasıyla yargılanan 65 sanıktan 18'i hakkında müebbet hapis cezası verdi.

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Giza Ceza Mahkemesi, kamuoyunda "Güney Mısır DEAŞ Örgütü" olarak bilinen davada sanıklardan 18'i için müebbet, 41'i için 15'er yıl ve 18 yaşından küçük 6 kişi için ise 5'er yıl hapis cezası verdi.

Mısır yasalarına göre sanıkların 60 gün içinde karara itiraz edebilecekleri duyuruldu.

Yerel medyada "Saidi DEAŞ Örgütü" olarak da bilinen davada, savcı, Mayıs 2017'de 42'si tutuklu 23 firari toplam 65 sanığın dosyasını Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

İlk duruşmanın Ağustos 2017'de yapıldığı davada savcı, sanıkları "ülkenin güneyinde kurulan yasa dışı DEAŞ örgütüne üye olmak" ile suçlamış, sanıklar ise suçlamaları reddetmişti.

Terör örgütü DEAŞ Mısır'ın kuzeyinde "Sina Vilayeti" adı altında faaliyet gösterirken, ülkenin güneyinde ise "Saidi DEAŞ" ya da "Güney Mısır DEAŞ Örgütü" adıyla kurulmuştu.

