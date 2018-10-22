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İlk kez görüntülendi: Başsız tavuk canavarı

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

'Başsız tavuk canavarı' lakaplı derin deniz yaratığı, Doğu Antarktika'daki Güney Okyanusu'nda ilk kez filme alındı.

İlk kez görüntülendi: Başsız tavuk canavarı

Deniz hıyarlarının 'olağan dışı' bir türü olarak tanımlanan Enypniastes eximia, Avustralyalı araştırmacılar tarafından yeni sualtı ekipmanı kullanılarak fotoğraflandı.

The Guardian'da yer alan habere göre, 'Başsız tavuk canavarı' daha önce sadece Meksika Körfezi'nde 2.500m derinlikte filme alınmıştı. 11 cm ile 25 cm arasında değişen büyüklükteki bu canlı, yeni besleme yerlerine taşınmasına ve yırtıcılardan kaçabilmesine olanak sağlayan yüzme yapısına ve dokunaçlarına sahip.

'NEFES KESİCİ'

Avustralya Antarktik Bölümü'nün program lideri Dr Dirk Welsford, "Kameralardan gelen bazı görüntüler nefes kesici, bunlar dünyanın bu bölgesinde hiç görmediğimiz türler" ifadelerini kullandı.
'Başsız tavuk canavarı', Antarktika Deniz Yaşamı Kaynaklarının Korunması Komisyonu'nun (CCAMLR) uzun hat balıkçılığı için geliştirilen bir kamera sistemini kullanması sonucunda görüntülendi.

Uzun erimli balıkçılık faaliyetleri için tasarlanan bu sistemin oldukça dayanıklı olduğu biliniyor.

'AŞIRI BASINÇ ALTINDA ÇALIŞABİLECEK'

Dr. Welsford, kullanılan sistemle ilgili olarak "Kullanılan teknenin yan tarafından atılabilecek ve uzun süre boyunca denizin karanlık zemininde aşırı basınç altında güvenilir bir şekilde çalışmaya devam edecekti" dedi.

Ekip tarafından kaydedilen görüntülerde, 'başsız tavuk canavarına' ilişkin ilginç anlar kaydedildi.

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okyanus başsız tavuk canavarı doğu antarktika Güney Okyanusu

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