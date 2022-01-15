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Güney Pasifik'teki dev volkan patlaması sonucu, ada ülkesi Tonga'ya tsunami dalgaları ulaştı

15.01.2022 13:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deniz altında bulunan dev bir yanardağın patlaması sonucu ada ülkeleri Tonga, Fiji ve Yeni Zelanda'da tsunami alarmı verildi.

Güney Pasifik'teki dev volkan patlaması sonucu, ada ülkesi Tonga'ya tsunami dalgaları ulaştı

Deniz altında bulunan dev bir volkanın patlaması sonucu ada ülkeleri Tonga, Fiji ve Yeni Zelanda'da tsunami alarmı verildi.

Sosyal medyada özellikle Tonga'ya ilişkin görüntüler yer alıyor.

O görüntülerden birinde dalgaların bir kilise bazı evlerin içine ulaştığı görülüyor.

Tonga'nın başkenti Nuku'alofa'da tanıklar, gökyüzünden kül yağdığını aktarıyor.

Ülke halkının yüksek bölgelere çıkması çağrısı yapıldı.

800 kilometre uzaklıktaki Fiji'nin başkentinde de patlama hissedildi.

Sekiz dakikalık patlamanın başkent Suva'da "şiddetli gök gürültüsü" gibi duyulduğu aktarılıyor.

Tonga Jeoloji Kurumu yetkilileri, gaz, kül ve duman bulutunun 12 kilometreye ulaştığını açıkladı.

https://twitter.com/US\_Stormwatch/status/1482229220415721475?s=20

Tonga'nın başkenti, Hunga Tonga volkanik sisteminin yalnızca 65 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Avustralya Meteoroloji Bürosu'nun tespitlerine göre, Tonga'nın başkentinde 1.2 metrelik bir tsunami dalgası burada gözlemlendi.

2300 kilometre uzaklıktaki Yeni Zelanda'da da patlama kaynaklı fırtına oluşabileceğine ilişkin uyarı mesajı yayımlandı.

Yeni Zelanda'da volkan kaynaklı olarak sonik patlamalar duyulduğu da aktarılıyor.

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